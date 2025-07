El ejército alemán desarrollará drones de largo alcance, según Handelsblatt

FOTO DE ARCHIVO. Un miembro del servicio ucraniano del 14.º Regimiento de Sistemas Aéreos no Tripulados prepara un vehículo aéreo no tripulado de largo alcance antes de su lanzamiento hacia territorio ruso, en el contexto del ataque de Rusia a Ucrania, en un lugar no revelado de Ucrania

Las fuerzas armadas alemanas se preparan para desarrollar drones de combate de largo alcance, capaces de atacar objetivos en el interior del territorio enemigo, informó el lunes el diario Handelsblatt. Tres consorcios están trabajando en conceptos concretos después de que las fuerzas aéreas de la Luftwaffe enviaran una solicitud de drones de ataque profundo a las principales empresas de defensa y "startups", según la información. Según el diario alemán, Airbus Defence va a contribuir al proyecto junto con la empresa emergente estadounidense Kratos, mientras que la alemana Rheinmetall se ha asociado con el especialista en drones Anduril. También participa en el proyecto la empresa Helsing, con sede en Múnich. El Ministerio de Defensa alemán confirmó a Handelsblatt los preparativos para un proyecto de este tipo, afirmando que se habían mantenido conversaciones iniciales, pero que no se había convocado ninguna licitación formal. El ministerio y las empresas mencionadas no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico por Reuters. (Redacción de Friederike Heine; edición de Rachel More; edición en español de Jorge Ollero Castela)