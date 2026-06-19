Al menos 30 muertes en un campamento del Congo muestran que el ébola podría estar propagándose rápidamente

Por Gradel Muyisa , Emma Farge, Clement Bonnerot y Ammu ​Kannampilly

BUNIA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, 19 jun (Reuters) - Al menos 30 personas han muerto desde principios de mayo en un campamento para civiles desplazados del noreste del Congo, una tasa de mortalidad que, según los responsables del campamento, no tiene precedentes y que, a juzgar por los síntomas, ‌podría indicar que el ébola se está propagando rápidamente en ‌la zona.

No fue posible confirmar las causas de la muerte porque los pacientes o sus familiares en el campamento de Kigonze, en Bunia —el epicentro del brote de ébola en la República Democrática del Congo—, se habían negado hasta el jueves a realizar pruebas a los vivos o a los fallecidos, informaron un portavoz del campamento y la organización humanitaria Cáritas.

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Sin embargo, todos presentaban síntomas como dolores de cabeza, fiebre y vómitos, asociados al ébola, informaron a Reuters un portavoz del campamento, un padre que ha perdido a un hijo, tres fuentes de las organizaciones humanitarias y un líder de la sociedad civil.

"Antes la gente no moría así sin más", dijo a Reuters el portavoz del campamento, Desire Grodya Bapi.

Las muertes en Kigonze, que cuenta con más de 15.000 residentes, hacen temer que ​el ébola pueda estar circulando sin ser ⁠detectado entre los más de 5 millones de desplazados del este del Congo, y la resistencia a someterse a las pruebas agrava el desafío que ‌plantean las medidas sanitarias, que son muy limitadas.

CADÁVERES CUBIERTOS CON SÁBANAS

El presidente del campamento, Dz'djo Ndrutsi Etienne, dijo que solo esta ⁠semana se enterró a diez personas. Grodya señaló que, por lo general, en el ⁠campamento se registraban entre una y tres muertes al mes.

Justin Zanamuzi, director de la organización católica de ayuda Cáritas, que presta asistencia a los residentes de Kigonze, dijo que su equipo vio el miércoles varios cadáveres cubiertos con sábanas, entre ellos los de una mujer embarazada y varios niños.

Las imágenes del jueves, compartidas ⁠por el líder de la sociedad civil y verificadas por Reuters, mostraban a equipos sanitarios con trajes de protección desinfectando más cadáveres y ​preparando pequeños ataúdes junto a un crucifijo, mientras los dolientes lloraban.

"Nuestro equipo intentó convencer a la gente de ‌que aceptara que los médicos inspeccionaran los cadáveres. Se negaron rotundamente", afirmó ‌Zanamuzi.

Las autoridades congoleñas declararon por primera vez el brote en el país el 15 de mayo, pero indicaron que las muertes habían comenzado a ⁠principios de mes.

Grodya, portavoz del campamento, señaló que los trabajadores sanitarios ya habían tomado muestras de cinco víctimas y estaban a la espera de los resultados. El cólera también presenta síntomas similares a los del ébola y se propaga rápidamente en las comunidades pobres, aunque no suele transmitirse de persona a persona.

Kato Lonu, de 47 años y residente en el campamento, perdió a dos hijos, entre ellos uno de seis meses. "Estas son condiciones en las que ningún ser humano ​debería tener que vivir. Si ‌miras a tu alrededor, la gente está muriendo una tras otra", afirmó.

LOS INODOROS DESBORDADOS, UNO DE LOS RETOS

Cuatro trabajadores humanitarios señalaron que el repunte de las muertes ponía de manifiesto que las comunidades estaban ahora más expuestas a enfermedades como el ébola, ya que los donantes —entre ellos Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, uno de los principales contribuyentes— han recortado la financiación destinada al agua, la higiene y el saneamiento, aspectos esenciales para combatir una enfermedad que se propaga a través de fluidos corporales como los desechos humanos.

Los datos ⁠recopilados por la ONU mostraron que la financiación destinada a aseos y puntos de lavado de manos en el Congo se redujo a menos de la mitad entre 2024 y 2025, hasta situarse en unos 38 millones de dólares, y que la solicitud de este año, de 80 millones de dólares, solo cuenta con un 21% de financiación.

El Congo cuenta con cientos de campamentos para civiles que huyen de la guerra, algunos de los cuales acogen a 100.000 personas. Ya se han registrado muertes por ébola en otro campamento de la misma provincia de Ituri, donde se concentra más del 90% de los casi 900 casos confirmados.

En Kigonze, familias numerosas comparten la misma tienda de plástico, separadas por menos de un metro, y los niños deambulan descalzos por sus callejones de tierra.

Hay aseos con la inscripción "USAID" —la agencia de ayuda internacional ‌de Washington desmantelada por Trump— y una fuente de la ayuda humanitaria afirmó que la agencia ayudó a financiar su construcción.

Sin embargo, tanto Grodya como la fuente de la organización humanitaria señalaron que no había suficientes aseos y que a menudo se desbordaban.

"Las letrinas se llenan muy rápido y la gente tiene que vaciarlas ella misma, con las manos desnudas", explicó Grodya.

AYUDA DE EEUU PARA COMBATIR EL ÉBOLA

Washington ha sido el principal impulsor de los servicios WASH en el Congo y destinó más de 60 millones de dólares a estos servicios en 2024 para reducir la propagación de enfermedades, según un resumen compartido por un antiguo funcionario de USAID.

La Administración ‌Trump ha defendido los recortes, alegando que quiere centrarse en "la ayuda humanitaria de máxima prioridad para salvar vidas". Washington ha destinado más de 375 millones de dólares a la financiación directa de la lucha contra el ébola.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no hizo ningún comentario al respecto de inmediato.

Reuters no ha podido determinar con exactitud ‌cuánto, si es que aporta algo, destina ⁠ahora Washington a Kigonze.

Sin embargo, cuatro organizaciones humanitarias —Mercy Corps, el Consejo Danés para los Refugiados, CARE International y Oxfam— dijeron que sus proyectos WASH financiados por Estados Unidos para personas desplazadas en las tres provincias afectadas por el ébola se han reducido ​o suspendido desde los recortes del año pasado.

Mercy Corps construyó 82 grifos y más de 400 aseos públicos que prestaban servicio a más de 125.000 personas desplazadas en 2024. Este año, los recortes de financiación implican que menos de 19.000 personas tienen acceso a seis grifos y no hay aseos públicos, según la organización humanitaria.

Con información de Reuters