Agentes de EEUU muertos en México no tenían permiso operativo

Descubren presunto laboratorio clandestino de metanfetaminas cerca de Guachochi

Dos agentes estadounidenses que fallecieron la semana pasada en un accidente carretero en el norte ‌de México carecían de ‌permiso para participar en "actividades operativas" en el país latinoamericano, dijo el sábado el Gabinete de Seguridad de México.

Los detalles del incidente del domingo siguen siendo objeto de controversia. El fiscal general del estado norteño Chihuahua, donde ocurrió el siniestro, dijo que los funcionarios estadounidenses viajaban ​con estatales mexicanos ⁠cuando su vehículo se estrelló, causando la muerte ‌de cuatro personas.

El vehículo circulaba en un ⁠convoy con otros investigadores estatales y ⁠soldados del Ejército mexicano que regresaban de una operación para destruir laboratorios clandestinos de drogas. Los funcionarios estadounidenses, presuntamente ⁠miembros la CIA, no participaron en la redada, ​sino que estaban impartiendo un curso ‌de formación sobre drones en ‌otro lugar y el convoy que regresaba de ⁠la operación les llevó en su vehículo.

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"Respecto de las dos personas extranjeras que lamentablemente perdieron la vida, se informa que, de acuerdo con los registros migratorios disponibles, ​una de ‌ellas ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y la otra con pasaporte diplomático. Ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en ⁠territorio nacional", dijo el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

"Asimismo, se precisa que el gobierno de México, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción operativa ‌dentro del territorio nacional", agregó. "La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional".

La muerte de los dos estadounidenses ha reavivado las tensiones entre Estados Unidos y México en torno ‌a la cooperación en materia de seguridad. La presencia de personal estadounidense en operaciones contra los cárteles de la droga ‌es un ⁠asunto muy delicado en México.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, asegura que acoge con agrado el ​intercambio de inteligencia y la cooperación en materia de seguridad, pero que no aceptará que agentes o fuerzas estadounidenses participen en operaciones en territorio mexicano.

Con información de Reuters