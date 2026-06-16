Valla publicitaria en la que aparecen los retratos del jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, y del primer ministro Shehbaz Sharif, tras un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, en Islamabad

Por Andrew Mills, Maha El Dahan y ​Parisa Hafezi

DUBÁI, 16 jun (Reuters) - Dentro del acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán se esboza un fondo privado de 300.000 millones de dólares destinado a impulsar la inversión en Irán, y ya se ha comprometido más de ‌la mitad de esa suma, informó a Reuters ‌una fuente con conocimiento directo del acuerdo.

El fondo está pensado para ofrecer a ambas partes un incentivo económico que les anime a cerrar un acuerdo definitivo, según la fuente, que habló bajo condición de anonimato ya que el plan aún no se ha anunciado, mientras Washington y Teherán se preparan para firmar el acuerdo este viernes.

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Funcionarios estadounidenses e iraníes anunciaron el domingo que habían acordado un marco para poner fin a su guerra —que comenzó cuando las fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron Irán el 28 de febrero—, levantar el bloqueo estadounidense sobre Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta clave de suministro de ​petróleo y gas.

El nuevo fondo es ⁠un vehículo de inversión privada, no un programa de reconstrucción ni de reparaciones, y no incluirá fondos públicos ni ‌subvenciones, señaló la fuente, añadiendo que empresas con sede en Estados Unidos, los Estados árabes del Golfo, ⁠Asia, Sudamérica y África han acordado comprometerse a aportar financiación.

Las inversiones ⁠prometidas abarcan los sectores de la energía, la logística, la industria manufacturera y el transporte, según la fuente.

Una fuente iraní de alto rango declaró a Reuters que Teherán había solicitado inicialmente 400.000 millones de dólares a Estados Unidos como compensación por los ⁠daños de guerra, pero que Washington había respondido que no los proporcionaría.

Fue entonces cuando surgió la idea del ​fondo, que se denominará "Fondo de Reconstrucción y Desarrollo".

El mecanismo prevé que los países de ‌la región contribuyan de diversas formas, según la fuente iraní. ‌Entre ellas se incluyen la obtención de préstamos, el establecimiento de líneas de crédito o la financiación directa ⁠de la reconstrucción de los lugares dañados durante la guerra, incluidas instalaciones como el complejo siderúrgico de Mobarakeh, refinerías, aeropuertos y, en términos más generales, las infraestructuras afectadas por el conflicto.

Irán, una de las mayores economías de Oriente Medio, apenas ha atraído inversión extranjera directa significativa en las últimas cuatro décadas, al haber quedado excluido de los mercados de capitales mundiales por sucesivas ​oleadas de sanciones ‌estadounidenses e internacionales.

El país cuenta con las segundas reservas probadas de gas natural más grandes del mundo y las cuartas reservas probadas de petróleo más grandes.

Además, cuenta con una población joven y con un alto nivel de formación de más de 92 millones de personas, una base industrial diversificada y un importante potencial sin explotar en sectores que van desde la petroquímica y la minería hasta el turismo y la agricultura.

El ⁠fondo de inversión es totalmente independiente de una vía de negociación paralela sobre el levantamiento de las sanciones estadounidenses y la liberación de los activos soberanos iraníes congelados en el extranjero, según la fuente, que describió ambos como mecanismos financieros distintos con fines y plazos diferentes.

El fondo no se creará ni entrará en funcionamiento hasta que se alcance un acuerdo definitivo y satisfactorio. El memorando de entendimiento, una vez firmado, tiene por objeto estructurar el proceso durante los próximos 60 días.

"Solo se creará una vez que se haya firmado el acuerdo definitivo", dijo la fuente. "Durante estos 60 días, los administradores del fondo trabajarán con los iraníes y los inversionistas para ‌planificar y definir el alcance de los proyectos".

Ni el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ni el de Pakistán, que ayudaron a mediar en el acuerdo sobre el fondo de inversión, respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Una portavoz de la Casa Blanca se remitió a una entrevista de la CBS con el vicepresidente JD Vance el lunes, en la que afirmó que Irán podría acceder a un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares respaldado por los Estados del Golfo si cumple un ‌acuerdo con Washington, que incluye el desmantelamiento de su programa nuclear, la eliminación de sus reservas de material enriquecido y la aceptación de un régimen estricto de inspección y cumplimiento.

La fuente no quiso precisar cómo se administrará el fondo ni quién lo hará, señalando que aún ‌quedan por concretarse detalles clave.

La ⁠fuente mencionó empresas de Corea del Sur, Japón, Singapur, Malasia y Estados Unidos entre las que se habían comprometido, pero se negó a facilitar una lista exhaustiva.

El memorando de 60 días es un ​marco de referencia, no un acuerdo definitivo, y se espera que los negociadores estadounidenses e iraníes trabajen en múltiples frentes durante ese periodo, abarcando cuestiones nucleares, sanciones y seguridad regional.

Con información de Reuters