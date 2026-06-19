Abundantes reservas mundiales podrían mitigar el impacto de El Niño en suministro de alimentos

FOTO DE ARCHIVO: Una cosechadora trabaja en un campo de trigo en el condado de Qian, en Xianyang, provincia de Shaanxi

Un fenómeno de El Niño ​de gran intensidad perturbaría el clima mundial y amenazaría la producción alimentaria en los próximos meses, pero las existencias mundiales cercanas a niveles récord, las previsiones de condiciones casi normales en algunas regiones productoras clave y una planificación anticipada podrían limitar las repercusiones.

Según los meteorólogos, se prevé que El Niño —que ‌suele traer calor y sequía a gran parte de Asia y ‌lluvias torrenciales a las Américas— se intensifique, pudiendo superar los fenómenos récord anteriores que devastaron las cosechas, avivaron el malestar social y causaron pérdidas económicas por valor de decenas de miles de millones de dólares en todo el mundo.

"Hay un pequeño rayo de esperanza en lo que respecta a las reservas mundiales y a las recientes cosechas de arroz y otros cereales", dijo Shirley Mustafa, economista de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y añadió que es probable que las reservas mundiales amortigüen en parte el impacto de El Niño.

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El último super El Niño, en 2015-2016, trajo consigo sequías, inundaciones y temperaturas globales récord, lo que perturbó la producción agrícola desde Asia hasta África. Su predecesor, en 1997-1998, causó daños generalizados, provocando inundaciones devastadoras, incendios forestales y pérdidas de cosechas.

Sin embargo, el episodio de 2026/27 ​podría ser diferente, ya que varios años consecutivos ⁠de cosechas récord han engrosado las reservas mundiales de alimentos, especialmente en los principales países consumidores y exportadores.

Se prevé que las reservas mundiales de trigo alcancen ‌los 279,95 millones de toneladas métricas al inicio de la campaña agrícola, el 1 de julio, la cifra más alta en cinco ⁠años, muestran los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Rusia, el mayor exportador mundial de ⁠trigo, junto con otros importantes productores del hemisferio norte, se encuentra en plena recolección de una cosecha excepcional, aunque persiste la preocupación por la cosecha de trigo de Estados Unidos, que se ha visto afectada por una sequía.

"Los molineros de trigo de los países importadores no están preocupados por el suministro en este momento", dijo un ⁠operador de Singapur. "No hay problemas de suministro para los próximos cuatro a seis meses, dada la cosecha del mar Negro".

Las reservas mundiales de arroz molido ​alcanzaron un máximo histórico de 196,16 millones de toneladas a principios de 2026, y la India —que representa el 40% de ‌las exportaciones mundiales— mantiene unas existencias que multiplican por cinco el objetivo fijado ‌por el Gobierno.

"La India impuso restricciones a las exportaciones de arroz durante anteriores años de El Niño, cuando la producción se vio sometida a presión", ⁠señaló un operador de una empresa comercial internacional con sede en Nueva Delhi. Las fuentes prefirieron mantener el anonimato, ya que no estaban autorizadas a hablar con los medios de comunicación.

"Pero, con unas existencias récord de trigo y arroz este año, es poco probable que el Gobierno restrinja las exportaciones de arroz".

Indonesia, uno de los principales importadores mundiales de arroz, también cuenta con unas reservas récord, y los agricultores se apresuran a sembrar el arroz antes de lo habitual para mitigar los riesgos de El ​Niño, indicaron las autoridades.

El impacto ‌de El Niño dependerá de lo bien que se prepare el país este año, incluidas las mejoras en los sistemas de riego y de bombeo de agua, afirmó Sutarto Alimoeso, presidente de la Asociación de Molineros y Empresarios del Arroz de Indonesia.

En Tailandia, el tercer mayor exportador mundial de arroz, los niveles de los embalses son los más altos de la última década, lo que probablemente beneficiará a las plántulas recién sembradas, según los analistas.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) prevé que las reservas mundiales de maíz alcancen los 303,4 millones de toneladas el 1 de septiembre, ⁠la cifra más alta en tres años, mientras que las de soja se estiman en 125,5 millones de toneladas, justo por debajo del récord del año pasado de 126 millones de toneladas.

"Una previsión de un fenómeno de El Niño intenso habría tenido un impacto diferente en los precios si la oferta mundial fuera escasa", dijo Tobin Gorey, fundador de la consultora de materias primas Cornucopia, con sede en Sídney.

El maíz de Chicago alcanzó esta semana su mínimo en nueve meses, la soja cayó a su mínimo en cuatro meses y el trigo se situó en su nivel más bajo en dos meses, en un contexto de condiciones meteorológicas favorables en Estados Unidos y de la caída del precio del petróleo.

CHINA, EL MAR NEGRO Y EUROPA

Mientras que Australia, el Sudeste Asiático y la India se enfrentan a la mayor amenaza de El Niño, se prevé que China, la región del mar ‌Negro y Europa experimenten condiciones meteorológicas menos severas.

"El sistema meteorológico europeo se encuentra geográficamente lejos de El Niño y, aunque a veces existen vínculos entre las condiciones de El Niño y los patrones meteorológicos europeos, estos pueden ser difíciles de predecir", según un informe de investigación publicado esta semana por el Parlamento británico.

Por lo general, El Niño trae condiciones más húmedas a las Américas, lo que supone una amenaza para los cultivos y las infraestructuras solo cuando las lluvias provocan inundaciones.

LLUVIAS PARA EL ACEITE DE PALMA

En Indonesia y Malasia, principales productores de aceite de palma, la mayoría de las zonas siguen registrando precipitaciones.

"En general, en Kalimantan y Sumatra, el sol sigue acompañándose de lluvias, y las condiciones siguen ‌siendo adecuadas para el crecimiento de la palma aceitera", afirmó Gulat Manurung, presidente del grupo de pequeños agricultores indonesios APKASINDO, añadiendo que, no obstante, la frecuencia de las lluvias ha disminuido.

Además, las nuevas variedades de palma plantadas en los últimos años son más resistentes a la sequía, y los árboles se han ido adaptando gradualmente a temperaturas más altas desde el ‌fenómeno de El Niño de 1997-98, según ⁠los analistas.

Aun así, el mundo sigue siendo vulnerable a reacciones de pánico y restricciones a la exportación que podrían reducir la disponibilidad de cereales para los compradores.

"Ya hemos visto en el pasado cómo reaccionan los gobiernos ante los riesgos de suministro y adoptan medidas para ​garantizar un abastecimiento local suficiente", señaló Mustafa, de la FAO.

"Gran parte de ello dependerá de cómo tomen los importadores sus decisiones de compra y de cómo los exportadores mantengan en funcionamiento la cadena de suministro".

Con información de Reuters