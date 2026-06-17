"Sinatra The Musical" lleva al público a un viaje íntimo lleno de altibajos

FOTO DE ARCHIVO: Frank Sinatra actúa en el Royal Albert Hall de Londres

​Las canciones y la historia de la vida de Frank Sinatra llegan a los escenarios londinenses en un nuevo musical del West ‌End que, según la hija ‌del cantante, plasma los altibajos del hombre que se escondía tras el mito.

"Sinatra The Musical", cuyo estreno oficial tendrá lugar en el Aldwych Theatre el 24 de junio, se centra en los primeros años del cantante y artista e incluye más de 20 de sus éxitos, entre ellos "Come Fly With Me", "That’s Life" y "One For My Baby".

"Papá solía decir: 'El mito siempre es mejor que ​la verdad. Es mucho ⁠más interesante'. Esto es la verdad y creo que es muy ‌interesante", afirmó el miércoles Tina Sinatra, la hija menor del ⁠cantante y coproductora del musical, en una entrevista.

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El ⁠espectáculo comienza con un Sinatra de 27 años sobre el escenario del Paramount Theatre de Nueva York en la Nochevieja de 1942, ofreciendo una actuación ⁠que le catapulta a la primera división. Pero a medida que ​la fama de Sinatra se dispara, su relación con ‌su esposa, Nancy, se deteriora. El musical ‌también aborda el impacto de la tumultuosa aventura amorosa de Sinatra ⁠con la estrella de Hollywood Ava Gardner, con quien acabó casándose, y cómo salvó su carrera con "el mayor regreso de la historia del mundo del espectáculo".

"Es la intimidad entre mamá, papá y Ava al entrar en eso, ​en sus vidas. ‌Es lo que yo viví mientras crecía de niña y tenía mucho que decir al respecto. Los tres juntos montaron un buen lío", afirmó Tina Sinatra.

"Es íntimo y una montaña rusa, todo a la vez. Y la música, por supuesto, lo realza todo. ⁠Y esa fue la clave, ese fue el verdadero propósito: plasmar la música en un medio que nunca antes habíamos abordado".

FRANK, NANCY Y AVA

Joel Harper-Jackson interpreta a Frank Sinatra, mientras que Phoebe Panaretos da vida a Nancy y Ana Villafañe encarna a Gardner.

"Es una historia muy humana", afirma Harper-Jackson. "Se ven sus defectos, y el permiso que nos ha dado Tina nos permite no edulcorar nada, lo cual ‌resulta muy refrescante".

El musical está escrito por Joe DiPietro, ganador de dos premios Tony, y cuenta con la dirección de Kathleen Marshall, directora y coreógrafa ganadora de tres premios Tony. Cuenta con una orquesta de 17 músicos.

"Queremos que el público salga del teatro no solo cantando las canciones y tarareándolas, y que vaya ‌a Spotify a escuchar esa canción favorita de Frank una y otra vez, sino también habiendo aprendido algo y habiéndose llevado una sorpresa", dijo Villafañe.

"También se trata ‌de pasar el testigo", ⁠añadió Panaretos. "La otra noche oí a gente en el metro decir: 'Tenemos que traer a los niños', y pensé: 'Hemos hecho nuestro ​trabajo'".

Sinatra, cuya voz, reconocible al instante, le valió admiradores en todo el mundo con clásicos como "My Way" y "Strangers in the Night", falleció en 1998.

Con información de Reuters