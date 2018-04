Esta tarde, el Palacio Pizzurno tendrá en sus puertas una insólita protesta: estudiantes de secundario y militantes del movimiento de mujeres harán una “suelta de corpiños” frente al Ministerio de Educación en apoyo de Bianca Schissi, la alumna del Colegio Reconquista de Villa Urquiza que fue sancionada por no usar corpiño.

El viernes pasado, Bianca asistió a clases con un vestido de breteles finitos. Pero no fue esa prenda la que llamó la atención de la rectora del colegio, Gabriela González, sino la falta de otra. "Me crucé en el pasillo del colegio con la rectora y me dijo que no podía venir al colegio sin sostén. Me mandó a buscar mi cuaderno y una campera para taparme", contó la chica de 18 años, alumna de cuarto año, en diálogo con Telefé Noticias.

Enseguida denunciaron el reto, que terminó en una “observación” en su cuaderno de comunicaciones, por su alta carga machista, ya que, según defiende Bianca, el uso de la ropa interior no está especificado en el código de vestimenta de la institución ni para mujeres ni para varones, y la ropa que usaba ese día no infringía las normas en ningún aspecto.

La convocatoria a la “suelta de corpiños”, que llama a presentarse frente al ministerio a las 17, fue realizada por la organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá). Su coordinadora nacional, Raquel Vivanco, aseguró que no están de acuerdo “con que se reprima a las jóvenes en las instituciones educativas, como en ningún otro ámbito”.

Además, sostuvo que “las escuelas, en vez de sancionar a las pibas deberían aplicar la ley de Educación Sexual Integral para promover el respeto, la igualdad y así prevenir la violencia sexista”.

