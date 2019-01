SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Mauricio Macri anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la extinción de dominio, un mecanismo por el cual el Estado puede tomar bienes y dinero obtenidos presuntamente mediante un ilícito sin necesidad de condena penal. Sin embargo, muchos de los delitos incluidos en este DNU involucran al Presidente y su familia ¿Aplicará la norma en ese caso?.

Según informó el medio oficialista Clarín, se podrán recuperar casi $20.000 millones, tres veces y medio menos de lo que el Estado perdió con la auto-condonación de la deuda del Correo Argentino que Macri le hizo a su familia por $70.000 millones.

Además, esos $ 20.000 millones equivalen a cerca de US$ 500 millones, muy lejos de los US$ 100.000 millones por los que Macri endeudó al país, más de la mitad con el Fondo Monetario Internacional, dinero que no usó para la inversión productiva.

Según dijo el mandatario, el dinero "recuperado" será usado para la construcción de jardines de infantes, hospitales y para mejorar la seguridad del país, algo que también se podría hacer con el dinero que su familia le debe a la Argentina o la enorme cantidad de deuda contraída.

Sin pasar por el Congreso, el mandatario resolvió por decreto la extinción de dominio por la cual el Estado podrá poseer bienes y dinero obtenidos presuntamente mediante narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, corrupción, contrabando, entre otros. Con este mecanismo, se separará la causa penal, por la cual se condenará o no al presunto delincuente, y sus bienes pasarán al fuero civil para poder disponer de ellos con más celeridad, aunque no haya condena.

Esta medida, finalmente, tiene una triste comparación con la dictadura cívico-militar. Por el Decreto 3245/77, el Gobierno de facto creó Comision Nacional de Reparacion Patrimonia (CONAREPA) para investigar el patrimonio de diversas personas y ordenar la transferencia de sus bienes al patrimonio del Estado Nacional. Muy similar.