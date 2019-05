La Cámara de Mar del Plata confirmó la rebeldía de Stornelli y ordenó que se pida su juicio político

Rebelde y con pedido de juicio político. Esos dos puntos resolvió hoy la Cámara Federal de Mar del Plata respecto al fiscal Carlos Stornelli, que no se presentó a cuatro llamados a declaración a indagatoria en la causa en la que está imputado y se investiga las operaciones de una red paraestatal dedicada a operaciones de inteligencia y espionaje ilegales. La decisión, por un lado, respalda nuevamente el trabajo del juez Alejo Ramos Padilla, que decretó la rebeldía de Stornelli. Por el otro, va más a fondo ya que le ordena a Ramos Padilla que pida el juicio político a Stornelli, algo que el juez de Dolores no había hecho hasta ahora.

“CONFIRMAR la declaración de REBELDÍA dictada respecto del Dr. Carlos Ernesto Stornelli (..) aunque DEJANDO A SALVO la inmunidad de arresto que de momento detenta el Sr. Fiscal declarado rebelde”, escribieron los jueces los jueces Eduardo Jimenez y su colega de Necochea Bernardo Bibel, que intervino también en el fallo que confirmó provisoriamente la competencia de Ramos Padilla. El otro camarista marplatense, Alejandro Tazza, está de licencia.

Como es fiscal, Stornelli está amparado por la ley de fueros, lo que impide su detención. Sin embargo, los camaristas le ordenan a Ramos Padilla que “deberá cumplir en forma inmediata” lo que dispone el artículo 1 de esa ley, que dice: “El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político”. O sea, no se puede detener a Stornelli pero debe solicitar su juicio político. Hasta ahora, Ramos Padilla se limitó, en la misma resolución donde declaró la rebeldía de Stornelli el pasado 26 de marzo, a pedirle al procurador interino Eduardo Casal que “adopte las medidas necesarias para garantizar la comparecencia del fiscal federal Carlos Stornelli en este proceso judicial”. La Cámara de Mar del Plata le indica a Ramos Padilla que debe ir a fondo.

La Cámara de Mar del Plata afirma que los cuestionamientos de Stornelli a Ramos Padilla, que son que no tenía competencia y que no era imparcial, ya quedaron zanjados con los rechazos a las recusaciones al juez y la confirmación de que la causa quede provisoriamente en Dolores. Por ende, dicen los camaristas, “se han desarticulado o han tornado de tratamiento abstracto (moot case), dos de los principales argumentos que se presentaron como escollos a la validez de la convocatoria”.

El fiscal Stornelli está imputado en la causa donde se investiga una red paraestatal dedicada a operaciones de inteligencia y espionaje ilegales a partir de sus vínculos con el espía ilegal Marcelo D’Alessio. Hay al menos 7 casos en los que Stornelli está involucrado, desde la denuncia inicial por extorsión del empresario Pedro Etchebest hasta el espionaje a Jorge Castagnon, ex marido de la pareja del fiscal, pasando por los aprietes al ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat y el armado de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, que defiende a Oscar Thomas en la causa de la fotocopia de los cuadernos.

Sobre los fueros que tiene Stornelli, los camaristas escribieron: “nos permitimos reflexionar que los funcionarios públicos alcanzados por esa prerrogativa, no debieran abusar de la misma, para intentar eludir su obligación de cumplir con una manda judicial, máxime cuando en este caso, el convocado se trata de alguien que fue designado justamente para promover la actuación de la justicia, en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”. Y enfatizaron: “no deben admitirse privilegios personales que permitan al beneficiario de una inmunidad de arresto, abstraerse del cumplimiento de determinadas cargas procesales derivadas del proceso judicial regular, como la de comparecer ante la justicia. Creemos sinceramente que no es posible admitir que, invocando su condición de funcionario público, un ciudadano exija o espere un trato preferencial en ese sentido.”

En un último punto la Cámara la ordena también a Ramos Padilla que de tratamiento a un planteo de nulidad que presentó Roberto Ribas, el abogado de Stornelli. Ramos Padilla sostuvo que con la declaración de rebeldía se suspendía el “dialogo procesal” con Stornelli, pero la Cámara le indica que lo retome.