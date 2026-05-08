Telefe reaviva una telenovela infantil que fue furor entre los jóvenes y adolescentes de los 90.

La telenovela argentina infantil protagonizada por Carlos Moreno y Andrés Viciconti, “Cebollitas”, vuelve a la transmisión de Telefe y mantendrá el carisma noventero característico.

Durante una transmisión de Infobae, el artista Juan Etchegoyen anunció la primicia de que la telenovela argentina infantil que fue un éxito en los 90, “Cebollitas”, vuelve a las pantallas televisivas de Telefe: “Esta producción audiovisual está en pleno desarrollo creativo pero ya con algunas alianzas estratégicas a nivel comercial”, aseguró.

Además, dio a conocer que la vuelta de la famosa telenovela infantil es una idea que viene formándose desde el 2018: “Lleva varios años de proceso con idas y vueltas, pero finalmente tomando fuerzas desde inicios del año pasado”, reveló.

Respecto al futuro elenco de la telenovela, aseguró qué será: “Un elenco reforzado, con varias caras conocidas y varios actores, músicos también, algunos de ellos ya confirmados”, agregó. Asimismo, dio algunos nombres: “Diego Vico, Leonardo Centeno, Brian Caruso, Darío Lopilato, Manu Pal, Maxi Guione, Victorio D'Alessandro, Inés Palombo, entre otros y participaciones especiales”, sumó.

Vuelve “Cebollitas”, la novela que fue furor en los 90

La serie cumplió su ciclo en 1998 luego de dos temporadas y un gran éxito televisivo. Tenía la particularidad de ser furor entre los jóvenes y adolescentes debido a su trama que combinaba música, amistad y aventura.

Contó con una gira del espectáculo por el interior del país y por América Latina y una versión teatral realizada en teatro Ópera en vacaciones de invierno de 1997. Además, la telenovela fue nominada a 2 premios Martín Fierro del año 1997, como Mejor Programa Infantil y el actor Brian Caruso como Mejor Actuación Infantil.