Vestidor de lujo y decoración con tonos neutros: así es el nuevo departamento de Juli Poggio

Julieta Poggio, la actriz y modelo que saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano, compartió con sus seguidores en Instagram un recorrido exclusivo por su nuevo departamento ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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El inmueble destaca por su decoración en tonos neutros y una iluminación integrada que aporta luminosidad a cada ambiente. Además, el mobiliario fue diseñado a medida para aprovechar al máximo los espacios y lograr una distribución funcional y estética.

El vestidor de lujo del departamento de Juli Poggio

El espacio que más llamó la atención fue el vestidor XXL, concebido como el corazón del departamento. Con revestimiento en madera clara, este sector cuenta con estantes, cajoneras y barras para colgar la ropa, organizadas meticulosamente por tipo de tela y colores. En la parte inferior, un compartimento iluminado exhibe el calzado, mientras que las puertas vidriadas convierten el vestidor en un pequeño showroom privado, ideal para mostrar su colección de prendas y accesorios.

En el living, la ambientación sigue la línea de luminosidad y continuidad visual. Un sillón esquinero de tela clara se combina con una alfombra mullida y una mesa de centro ovalada, sobre la que descansan libros y objetos decorativos que aportan calidez al espacio.

Las cortinas de voile regulan la entrada de luz natural desde el balcón, mientras que un mueble blanco a medida alberga el televisor y ofrece espacio de guardado sin sobrecargar el ambiente. La cocina, por su parte, fusiona funcionalidad con una estética cuidada.

En lugar de muebles cerrados, Poggio eligió estanterías abiertas para exhibir vajilla seleccionada, como copas y vasos en tonos dorados, caramelo y vidrio tallado, sumando brillo y contraste sobre las paredes claras. Un punto original elegido por la artista fue la integración de un compartimiento sobre la heladera, ideado especialmente para el almacenamiento de botellas de vino.

Un rincón especial está dedicado a la exhibición de su colección de carteras y accesorios personales. Organizados en una estantería de líneas curvas, los bolsos de diseñador se ordenan según una paleta cromática en rosa y nude, combinando texturas y materiales como plumas, charol, estampados y peluche, que aportan un toque juvenil y glamoroso.

El diseño integral del departamento refleja el proceso de asentamiento de Julieta Poggio tras su paso por Gran Hermano, conjugando blanco, beige y madera clara para equilibrar la vida cotidiana con la producción de contenidos digitales e imagen pública en la capital argentina.