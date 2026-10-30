Lejos de MasterChef, Julieta Poggio se anima a un nuevo desafío marcado por un amor prohibido

La ex participante de Gran Hermano (Telefe) Julieta Poggio anunció un cambio profesional: lejos de las cocinas de MasterChef Celebrity, la actriz estrenó su primera serie vertical como protagonista. Los detalles sobre No me rompas el corazón, la ficción de Juli Poggio que está disponible desde el jueves 29 de octubre y puede verse online en la plataforma Shorta.

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No me rompas el corazón es el primer protagónico en ficción de Julieta Poggio y su primera serie vertical. La acompañan Benjamín Alfonso, Agustina Agazzani y Nazareno Casero, quien también es participante de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Cómo es el personaje de Juli Poggio, "la oveja negra" de una familia donde reinan los secretos

No me rompas el corazón cuenta la historia de Francia, quien vuelve de Europa para la boda de su hermano con una sola misión: demostrar que no está maldita. Le dura cinco minutos: se enamora del hermano de la novia. Que es bastante más grande. Y está casado. Faltan dos semanas para la boda y viven bajo el mismo techo.

Poggio interpreta a Francia, “la oveja negra” de la familia: divertida y vulnerable, no cree en el matrimonio y tira estadísticas cada vez que se pone nerviosa. Benjamín Alfonso es Benicio, el hermano de la novia, casado y padre. Agustina Agazzani es Chiara, la novia, controladora y cabulera. Nazareno Casero es Rocco, el novio y hermano de Francia. Con la química entre Poggio y Alfonso en el centro, la serie cuenta un amor que no debería pasar, bajo un mismo techo y con una boda en cuenta regresiva de fondo.

La serie está inspirada en la novela de Sofía Veronelli (@soldeinviernook): comparte sus personajes y la premisa de la boda, pero cuenta otra historia. Es la primera serie de Shorta basada en la novela de una autora e influencer, y llega en plena temporada de casamientos. El teaser ya superó 1,1 millones de reproducciones.

No me rompas el corazón es un drama romántico con toques de comedia de 38 episodios de uno a tres minutos. Es una producción original de la plataforma, ambientada en Buenos Aires, con dirección de Jorge Bechara, guion de Sofía Veronelli, basado en su novela, y producción de Emiliano Herrera.