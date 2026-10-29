Quién puede reemplazar a Damián Betular como jurado de MasterChef Celebrity 2026

Damián Betular dejará temporalmente MasterChef Celebrity en enero de 2027 para participar de la temporada de verano de Hairspray en Mar del Plata.

La próxima temporada teatral de verano traerá cambios en el jurado de MasterChef Celebrity. Damián Betular se ausentará temporalmente del reality de Telefe para protagonizar nuevamente el musical Hairspray en Mar del Plata. Ante su partida, comenzaron a circular nombres de posibles reemplazantes, aunque todavía no hay una confirmación oficial.

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Quiénes pueden reemplazar a Damián Betular en MasterChef Celebrity

La información se conoció durante una emisión de Intrusos (América), cuando Natalie Weber reveló que el pastelero dejará su lugar en el certamen culinario durante enero de 2027 para cumplir con sus compromisos teatrales. “Así es. Damián Betular abandona MasterChef”, anunció la panelista, antes de explicar el motivo de la decisión: “¿Por qué abandonaría MasterChef? Porque se va a hacer temporada de teatro con Hairspray a Mar del Plata”.

Durante el programa, Weber mencionó dos figuras que podrían ocupar la silla vacante durante ese período: Dolli Irigoyen y Donato De Santis. Sin embargo, la posibilidad de que alguno de ellos se incorpore al jurado todavía no fue confirmada por la producción de Telefe.

La salida de Betular será temporal. Según lo informado en el ciclo de espectáculos, el chef se instalará en Mar del Plata durante enero y regresará a las grabaciones de MasterChef Celebrity en febrero.

Dolli Irigoyen, una de las candidatas para reemplazar a Betular

Entre los nombres que surgieron, Dolli Irigoyen aparece como una alternativa posible por su trayectoria gastronómica y su experiencia dentro del formato. La cocinera ya ocupó un lugar en el jurado del programa y cuenta con una extensa carrera vinculada a la cocina profesional.

Sin embargo, su regreso no estaría asegurado. Durante el intercambio en Intrusos, el conductor Rodrigo Lussich y los panelistas analizaron las dificultades que podría implicar su incorporación, especialmente por la duración de las jornadas de grabación.

“Y Dolli ya explicó que era un tema de las horas de grabación”, señaló Adrián Pallares, al recordar los motivos relacionados con su alejamiento anterior del ciclo. La exigencia horaria sería uno de los factores que la producción tendría que considerar antes de definir quién ocupará el lugar de Betular. Por el momento, no trascendió una decisión definitiva sobre la disponibilidad de Irigoyen.

¿Puede volver Donato De Santis a MasterChef Celebrity?

El otro nombre mencionado por Natalie Weber fue el de Donato De Santis, uno de los cocineros históricamente asociados a la franquicia MasterChef en Argentina.

Su posible regreso despertó interrogantes, aunque durante el debate televisivo también surgieron dudas sobre esa alternativa. Pallares se mostró poco convencido de que el chef volviera al certamen para cubrir la ausencia temporal de Betular. “Es un golpe. Están enfilando mal, porque no creo que Donato quiera volver”, comentó el periodista en Intrusos.

De esta manera, aunque De Santis fue mencionado entre los posibles candidatos, su participación no puede darse por confirmada. La decisión dependerá de las negociaciones y de la planificación de las grabaciones del reality.

Dolli Irigoyen y Donato de Santis fueron mencionados como posibles reemplazantes de Betular

Por qué Damián Betular deja MasterChef Celebrity en enero de 2027

La ausencia del pastelero responde a su compromiso con Hairspray, el musical que tuvo una destacada recepción durante sus funciones en el Teatro Coliseo y que llegará a Mar del Plata para la temporada teatral de verano de 2027.

En la obra, Betular interpreta a Edna Turnblad, un personaje que le permitió ampliar su recorrido artístico más allá de la gastronomía y la televisión. Durante enero volverá a asumir ese papel, por lo que deberá concentrarse en las funciones teatrales.

Mientras tanto, MasterChef Celebrity tendrá que reorganizar su jurado para continuar con las grabaciones junto a Germán Martitegui y Maru Botana.

La incógnita sigue abierta: Dolli Irigoyen y Donato De Santis son los nombres que trascendieron públicamente, pero la producción de Telefe todavía debe definir quién ocupará la silla de Betular hasta su regreso, previsto para febrero.