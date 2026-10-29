Alerta en Telefe: la filtración de eliminados de MasterChef no para y ya se conoce al próximo

La competencia de MasterChef Celebrity no da respiro y, a pocas horas de la eliminación de Alejandro Lerner, se conoció una nueva filtración que podría anticipar la próxima salida del certamen conducido por Wanda Nara. Esta vez, el encargado de revelar la información fue Fede Flowers, quien aseguró que ya conoce la identidad del participante que habría quedado afuera de las cocinas.

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“Tengo el nombre de quién se va. Ya está eliminado, se fue hace tres días. Ya le dijeron ‘chau, chau, adiós’”, lanzó el periodista durante su participación en el ciclo radial de Luis Majul. Según explicó, el resultado ya estaría definido, aunque todavía falta que la gala correspondiente salga al aire. Además, dio algunas pistas sobre el concursante y señaló que su desempeño en las últimas pruebas no venía siendo el mejor.

“Él ya venía titubeando con los platos, con la comida. Ya le venían entregando el delantal negro, que es cuando dicen que estás en crisis en el reality, porque sí o sí estás con un pie afuera”, sostuvo Flowers, al describir las dificultades que habría atravesado el participante.

Quién sería el próximo eliminado de MasterChef Celebrity

Después de mantener el suspenso, el periodista finalmente reveló el nombre que promete generar repercusiones entre los seguidores del programa: Diego Ramos. “Bueno, ahora ya tiene los dos pies afuera. Porque el que se fue es otro hombre, por más que tiene toda la facha y es divino y es un galán. Pero dejó de cocinar y abandonó las cocinas de MasterChef… ¡el señor Diego Ramos!”, anunció.

Diego Ramos en MasterChef Celebrity.

De confirmarse la información, el actor se convertiría en el quinto eliminado de la temporada, luego de las salidas de Pachu Peña, Paula Trápani, Morena Beltrán y Alejandro Lerner. Por el momento, sin embargo, Telefe claramente no confirmó oficialmente su eliminación y habrá que esperar a la emisión de la gala para conocer el desenlace.