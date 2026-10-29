Este miércoles 28 de octubre comenzó la quinta semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Diez participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco, sabiendo que la mitad de ellos iban a subir del balcón, mientras que los otros recibirían la vestimenta gris, exponiéndose así a la gala de eliminación.
¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?
Campi, Luciana Geuna, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Marta Fort, Julieta Nair Calvo, Lizy Tagliani, Pablo Giralt, Grego Rosello y Karina Mazzocco fueron los cocineros de esta jornada, que tuvo como consigna cocinar en duplas un plato salado que contenga los dos tubérculos; raíces, bulbos y/o rizomas que les tocó.
Las mismas fueron asignadas al azar y tuvieron que turnarse, pero con una dinámica interesante: mientras uno daba las indicaciones, el otro ejecutaba. Karina Mazzocco, beneficiaria de la medalla plateada, obtuvo como recompensa que sobre el final de la prueba pudo poner manos a la obra junto con su compañera, Edith Hermida, ejecutando las órdenes del chef Germán Martitegui.
¿Cuáles fueron las duplas y qué usó cada una?
- Campi y Pablo Giralt: Papa y cúrcuma
- Lizy Tagliani y Grego Rosello: Batata y jengibre
- Elizabeth Vernaci y Julieta Nair Calvo: Mandioca y rabanito
- Marta Fort y Luciana Geuna: Remolacha y ñame
- Karina Mazzocco y Edith Hermida: Zanahoria y nabo
¿Quiénes subieron al balcón?
Tras una prueba sumamente exigente, Damián Betular; Germán Martitegui y Maru Botana se decantaron por tres de las duplas para que obtengan el boleto a la gala de beneficios: las de Edith-Karina; Pablo-Campi y Marta-Luciana. De ese modo, quienes obtuvieron el delantal gris fueron Lizy Tagliani; Grego Rosello; Elizabeth Vernaci y Julieta Nair Calvo, por lo que tendrán que buscar evitar la gala de eliminación durante la noche de última chance.