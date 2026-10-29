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MasterChef Celebrity Argentina 2026: qué pasó en el programa de ayer miércoles 28 de octubre

Este miércoles 28 de octubre comenzó la quinta semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2026. Te contamos qué ocurrió, quiénes subieron al balcón y quiénes recibieron delantal gris.

29 de octubre, 2026 | 00.37
Los participantes que cocinaron este miércoles 28 de octubre.

Este miércoles 28 de octubre comenzó la quinta semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Diez participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco, sabiendo que la mitad de ellos iban a subir del balcón, mientras que los otros recibirían la vestimenta gris, exponiéndose así a la gala de eliminación.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Campi, Luciana Geuna, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Marta Fort, Julieta Nair Calvo, Lizy Tagliani, Pablo Giralt, Grego Rosello y Karina Mazzocco fueron los cocineros de esta jornada, que tuvo como consigna cocinar en duplas un plato salado que contenga los dos tubérculos; raíces, bulbos y/o rizomas que les tocó.

Las mismas fueron asignadas al azar y tuvieron que turnarse, pero con una dinámica interesante: mientras uno daba las indicaciones, el otro ejecutaba. Karina Mazzocco, beneficiaria de la medalla plateada, obtuvo como recompensa que sobre el final de la prueba pudo poner manos a la obra junto con su compañera, Edith Hermida, ejecutando las órdenes del chef Germán Martitegui.

¿Cuáles fueron las duplas y qué usó cada una?

  • Campi y Pablo Giralt: Papa y cúrcuma
  • Lizy Tagliani y Grego Rosello: Batata y jengibre
  • Elizabeth Vernaci y Julieta Nair Calvo: Mandioca y rabanito
  • Marta Fort y Luciana Geuna: Remolacha y ñame
  • Karina Mazzocco y Edith Hermida: Zanahoria y nabo

¿Quiénes subieron al balcón?

Tras una prueba sumamente exigente, Damián Betular; Germán Martitegui y Maru Botana se decantaron por tres de las duplas para que obtengan el boleto a la gala de beneficios: las de Edith-Karina; Pablo-Campi y Marta-Luciana. De ese modo, quienes obtuvieron el delantal gris fueron Lizy Tagliani; Grego Rosello; Elizabeth Vernaci y Julieta Nair Calvo, por lo que tendrán que buscar evitar la gala de eliminación durante la noche de última chance.

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