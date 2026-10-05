Escándalo en Telefe: se filtró el segundo eliminado de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity Argentina 2026 tuvo este domingo 4 de octubre su primera gala de eliminación. Alejandro Lerner, Campi, Diego Ramos, Grego Rosello, Lizy Tagliani, Luck Ra, Marta Fort, Mike Amigorena, Morena Beltrán, Pablo Migliore, Nazareno Casero y Pachu se sometieron a la noche con el delantal negro, donde tuvieron que hacer una milanesa de una corte de carne con hueso. Luego de un muy mal platillo, fue el último de los mencionados quien se despidió de manera sumamente temprana del reality.

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Su adiós era extremadamente previsible. No solo por el desempeño que venía teniendo, sino también porque se sabía de antemano: él mismo lo dejó entrever en una nota con LAM, al hablar sobre su gira por España en octubre y que iba a practicar para el repechaje. Ahora, por si fuera poco, se filtró quién lo seguirá en la lista de competidores fuera de juego.

¿Quién sera el segundo eliminado?

La información fue revelada por Ángel de Brito, quien primeramente buscó negar un mensaje falso que se difundió, donde supuestamente él decía que Juli Poggio iba a ser la próxima en marcharse: “Dicen que la segunda eliminada es Poggio, no sé quién me adjudicó eso en Twitter, hay cuentas fake porque yo no dije eso".

Sin embargo, sus declaraciones no quedaron ahí: "De esto sí me voy a hacer cargo, la segunda eliminada de MasterChef es Paula Trapani". "Paulita es amorosa, pero me dijeron que se fue muy mal", añadió respecto a la salida de la periodista, quien aparentemente "se fue llorando porque le dolió la eliminación".