MasterChef Celebrity 2026: quién fue el primer eliminado del certamen

MasterChef Celebrity Argentina 2026 conoció este domingo 4 de octubre a su primer eliminado, luego de diferentes desafíos a lo largo de la semana que han definido a los 12 participantes que estuvieron en la cuerda floja. Once de ellos continuaron en carrera, mientras que el peor se despidió de manera más que temprana del reality.

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¿Quiénes compitieron con el delantal negro?

Los famosos que tuvieron un flojo desempeño en la semana fueron Alejandro Lerner, Campi, Diego Ramos, Grego Rosello, Lizy Tagliani, Luck Ra, Marta Fort, Mike Amigorena, Morena Beltrán, Pablo Migliore y Pachu. Nazareno Casero originalmente se había salvado, pero en la gala de beneficios fue el peor y terminó compitiendo en esta jornada. Por el contrario, Rocío Robles vistió el delantal gris, pero al ser el mejor plato del jueves de última chance le esquivo al domingo de eliminación.

¿Quiénes vieron la gala desde el balcón?

Además de la mencionada Rocío Robles, también están a salvo la China Ansa, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Hernán Coronel, Julieta Nair Calvo, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, Luciana Geuna, Pablo Giralt, Paula Trápani y Sebastián Presta..

¿Qué pasó este domingo en MasterChef Celebrity?

Los doce competidores de la velada recibieron la visita de Ian Lucas, ganador de la última temporada, quien les mostró una réplica del plato principal que usó para consagrarse campeón: una milanesa de Tomahawk acompañado de fideos caseros con tinta de calamar. Lejos de tener que replicar eso, la consigna de los participantes fue hacer una milanesa con un corte de carne con hueso; con guarnición y un dip a base de mayonesa.

¿Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity?

Pachu Peña fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity.

Los últimos tres en pasar al frente fueron Alejandro Lerner, Diego Ramos y "Pachu" Peña, siendo los peores platos de la velada. Sin embargo, para el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana hubo un claro último lugar: el humorista, quien hizo una milanesa con grasa cruda; que le encontraron un pedazo de plástico dentro y que en la presentación venía acompañada de una mandarna.

De este modo, "Pachu" Peña se convirtió en el primer eliminado, algo que ya se sabía de antemano debido a las declaraciones que había brindado recientemente sobre su gira por España en octubre.