Se filtró quién se va de MasterChef Celebrity 2026: el primer eliminado del reality de Telefe

MasterChef Celebrity 2026 todavía comenzaba su recorrido en Telefe cuando un inesperado comentario permitió conocer un dato reservado de las grabaciones. Uno de los famosos habría quedado fuera de la competencia en las primeras instancias, aunque la posibilidad de un repechaje mantiene abierta una eventual vuelta al reality.

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Quién sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity

El participante señalado como el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2026 es Pachu Peña. La información fue revelada por Ángel de Brito durante la emisión de LAM del miércoles 23 de septiembre, pocos días antes del estreno del programa en Telefe.

2026 es Pachu Peña. La información fue revelada por Ángel de Brito durante la emisión de LAM del miércoles 23 de septiembre, pocos días antes del estreno del programa en Telefe. “ El primer eliminado de MasterChef es lamentablemente Pachu Peña ”, afirmó el conductor del ciclo de América TV. Según explicó, el humorista tenía compromisos laborales que coincidían con el desarrollo de las grabaciones del reality.

”, afirmó el conductor del ciclo de América TV. Según explicó, el humorista tenía compromisos laborales que coincidían con el desarrollo de las grabaciones del reality. La versión también tomó fuerza a partir de las propias declaraciones de Peña durante una entrevista con LAM. El participante habló sobre su experiencia en las cocinas y, al referirse a sus próximos proyectos, dejó una serie de pistas sobre su continuidad en el certamen.

Pachu Peña quedó señalado como el posible primer eliminado de MasterChef Celebrity 2026 tras una revelación realizada en LAM.

Pachu Peña y la pista que dejó sobre su eliminación

Durante la entrevista, Pachu Peña reconoció que su relación con la cocina no era especialmente avanzada y anticipó que los desafíos de esta temporada eran exigentes. “El jurado sabemos cómo es, filoso y va con todo. Para mí son platos más difíciles comparados con otras temporadas”, expresó el humorista. También definió su cocina como “básica” y contó que los participantes habían recibido clases antes de comenzar con las pruebas.

La conversación tomó otro rumbo cuando Peña mencionó sus compromisos laborales para octubre. El actor y humorista confirmó que viajaría a España para realizar una gira con Tertawa, espectáculo que comparte con José María Listorti y Sebastián Almada.

“Con eso estoy diciendo muchas cosas”, lanzó entre risas al advertir que la información podía funcionar como una pista sobre su futuro en el reality.

La gira de Pachu Peña por España y su futuro laboral

El viaje al exterior aparece como uno de los principales motivos relacionados con la versión sobre la salida temprana de Pachu Peña de MasterChef Celebrity. La gira de Tertawa estaba prevista para octubre y, posteriormente, el humorista tenía compromisos vinculados con una temporada teatral en Carlos Paz junto a Pedro Alfonso y Paula Chaves.

La agenda laboral explicaría por qué su participación en el reality sería breve. Ángel de Brito vinculó directamente esos compromisos con la presunta eliminación del participante durante las primeras etapas de la competencia.

El participante dejó abierta la posibilidad de regresar a MasterChef Celebrity mediante un eventual repechaje.

Pachu Peña dejó abierta la posibilidad de volver a MasterChef Celebrity

Aunque sus declaraciones fueron interpretadas como una confirmación indirecta de su eliminación, Pachu Peña también dejó abierta la posibilidad de regresar al programa mediante un eventual repechaje.

“Puedo clasificar a la vuelta”, comentó durante la entrevista, una frase que alimentó las versiones sobre un posible regreso a la competencia. De esta manera, su salida no necesariamente significaría el cierre definitivo de su participación en el reality.

Por el momento, la información corresponde a lo revelado públicamente por LAM y a las pistas que dejó el propio participante durante la entrevista. La eliminación deberá quedar finalmente confirmada por la emisión de MasterChef Celebrity en Telefe.

Cuándo se estrenó MasterChef Celebrity 2026

La nueva temporada de MasterChef Celebrity comenzó el lunes 28 de septiembre por Telefe, con Wanda Nara como conductora y un total de 24 participantes. El jurado está integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.

La competencia reúne a figuras de distintos ámbitos del espectáculo, el deporte, la música y los medios, que deben enfrentarse a desafíos gastronómicos para avanzar en el certamen. En ese contexto, Pachu Peña quedó en el centro de la primera filtración relacionada con las eliminaciones de la temporada.