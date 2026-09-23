Escándalo en Masterchef: dos participantes se pelearon.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity todavía no llegó a la pantalla de Telefe, pero lo que ocurre detrás de las cámaras ya empezó a generar ruido. Según trascendió, dos de las figuras convocadas protagonizaron un fuerte desencuentro en plena grabación, en medio de la cocina más famosa de la televisión, y una de ellas terminó confirmando el episodio con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

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Un cruce que salió a la luz

La información fue revelada en Intrusos (América TV), el ciclo que dio a conocer la tensión que se habría vivido entre La Negra Vernaci y la China Ansa. No se trata del único episodio que se filtró de las grabaciones: días atrás también se supo del accidente que sufrió Julieta Poggio mientras participaba del certamen culinario.

Se cruzaron la China y la Negra Vernaci durante la grabación de MasterChef.

Consultada por un notero del programa, Josefina Ansa no se mostró demasiado dispuesta a profundizar. Aun así, ante la pregunta sobre si había existido algún conflicto con su compañera, terminó dando su versión: "No sé, que se yo. La Negra arrancó un poco nerviosa y encima yo quise imponer una actitud mía, una decisión. Arrancamos mal, terminamos bien".

Lejos de dar el tema por cerrado, Ansa explicó que el diálogo entre ambas no resultó sencillo y que las diferencias de carácter complicaron cualquier intento de acercamiento. "Quisimos charlar y teníamos distintas formas de conversar. No nos poníamos de acuerdo, yo te digo blanco y vos me decís negro, y yo le decía 'vamos a blanco', ella 'no, vamos a negro'. No nos pudimos poner de acuerdo", relató.

La China Ansa se asustó por el carácter de la Negra Vernaci

El notero insistió y quiso saber cuál de las dos había manejado mejor la situación desde lo emocional. La respuesta llegó sin rodeos, aunque enseguida la participante pareció advertir que había hablado de más: "Yo creo que yo... La Negra me va a matar".

Para cerrar, dejó una descripción de la personalidad de Vernaci que seguramente dará que hablar cuando el reality comience a emitirse: "Yo ya sé que ella es impulsiva y verborrágica. Yo tenía ganas de hacer lo que yo tenía ganas de hacer y ella tenía ganas de hacer lo que ella tenía ganas de hacer. Nunca nos íbamos a poner de acuerdo. Fue en la cocina".