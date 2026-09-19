Preocupación en Telefe: figura de MasterChef sufrió un doloros accidente durante las grabaciones

MasterChef Celebrity todavía no llegó a la pantalla de Telefe y ya generó su primer sobresalto puertas adentro de las grabaciones. Una de las figuras del certamen protagonizó un doloroso accidente mientras cocinaba, algo que la obligó a interrumpir su participación en pleno rodaje para recibir atención.

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¿Quién es la participante de MasterChef que se lastimó?

Se trata de Julieta Poggio, quien se quemó una mano durante la segunda grabación del reality y tuvo que ser vendada por completo. La propia ex Gran Hermano contó lo sucedido en diálogo con Marixa Balli, en Corta por Lozano: "Me quemé un poquito. Yo sabía que me iba a pasar igual. Yo sabía que el día que tocara la cocina", relató, entre risas, mientras mostraba la lesión a cámara.

Juli Poggio se quemó la mano cocinando.

El detalle de la herida

Al ver la reacción de Balli, que la bautizó como "la primer lesionada" de la temporada, Poggio explicó cómo se había producido el accidente. "Miren esta ampolla enorme. Me bajó un poco la presión de verla. Sí, fue con aceite caliente para freír. De todo se aprende. Tengo que estar un poco más ordenada en la cocina", contó, reconociendo el impacto que le generó ver el estado en el que había quedado su mano.

La influencer no ocultó que la quemadura la afectó más de lo esperado y que ahora extrema los cuidados frente a las hornallas. Cuando Balli recordó la frase típica entre cocineros profesionales de que "es mejor una cortadita con un cuchillo que una quemadura", Poggio coincidió sin dudarlo: "Y sí, obvio, prefiero cortarme que quemarme, no quiero quemarme nunca más. Me dio mucha impresión. Esto me complica para cocinar también".

Una experiencia que la sorprendió, pese al accidente

Más allá del percance, la participante remarcó que está disfrutando plenamente de su paso por el certamen. "Estoy contenta, estoy feliz, un nuevo desafío para mí. Es muy distinto estar acá que verlo por la tele, vivirlo totalmente... Es desesperante, la verdad, no encontrar la vajilla, el tiempo te corre muy rápido", relató, destacando además el buen clima con sus compañeros de competencia.