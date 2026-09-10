Escándalo en Telefe: renunció una de las figuras de Popstars a menos de un mes del debut

Popstars quedó envuelto en un fuerte escándalo a menos de un mes de su debut en pantalla, trascendió la renuncia de una de las figuras del programa por presuntos incumplimientos contractuales. Y la situación no queda ahí, también peligra la continuidad de otro de los influencers.

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¿Quién es la figura de Popstars que renunció?

Se confirmó la salida de Valen Rizzuti, quien se desempeñaba como parte del react del programa y también como host. Según contó Agustín Rey, columnista de Bondi Live, y retomó Ochoa, Rizzuti "había arreglado para estar dos veces y le fueron cambiando las cuestiones contractuales", lo que derivó en su alejamiento del ciclo.

Valen Rizzuti habría abandonado Popstars.

Un clima tenso en las grabaciones

La información se conoció en LAM, donde el panelista Pepe Ochoa detalló el clima que se vive puertas adentro del certamen musical. "En Popstars andan medio a los tiros. No lo corren de horario y está muy complejo el divismo de Ángela Torres. Me llamó más de una persona, entre ellas, una persona que está ahí siendo parte", reveló el comunicador, dejando entrever que las tensiones exceden lo estrictamente artístico.

Ochoa también explicó la dinámica de trabajo que atraviesa el equipo detrás de cámaras. "Graban tres horas el capítulo y después tienen que hacer todos los copetes", detalló, en referencia a la extensa producción que insume cada emisión del reality.

La continuidad de Martín Cirio, en duda

El otro nombre que generó preocupación fue el de Martín Cirio, quien también se habría retirado "a las puteadas"de las grabaciones tras un conflicto vinculado a su contrato. "Cirio se fue. A él no le respetaron el contrato", aseguró Ochoa. Por su parte, Fefe Bongiorno recordó que el streamer siempre había condicionado su participación a que se respetaran sus horarios habituales de stream, algo que según las versiones no se estaría cumpliendo.

Con dos figuras claves en el centro de la polémica a semanas del estreno, la producción de Popstars enfrenta un desafío extra para sostener la estabilidad del elenco. Mientras tanto, crecen los interrogantes sobre cómo seguirá el vínculo entre el canal y sus principales referentes digitales, en un formato que buscaba consolidarse como una de las apuestas fuertes de Telefe para esta temporada.