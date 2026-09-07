Giro inesperado: la drástica decisión de Telefe por el bajo rating de Popstars

En Intrusos informaron que Telefe estaría analizando la posibilidad de un cambio en la grilla del canal tras los bajos números de Popstars.

El histórico ciclo de Telefe, Popstars, conducido por Nicolás Vázquez, atraviesa una fuerte caída en sus niveles de audiencia. Luego de varias jornadas con bajos números, en Intrusos informaron que la productora estaría analizando realizar cambios en la grilla del canal para modificar el horario de emisión del reality.

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Durante una transmisión de Intrusos, la periodista Paula Varela informó que en Telefe se estaría evaluando mover a Popstars a las 19:00 hs debido a sus bajos números. Según detalló, el espacio sería reemplazado por una edición nocturna de la novela extranjera Avenida Brasil. Hasta el momento, esta modificación no tuvo una confirmación oficial por parte de Telefe.

En ese marco, durante la jornada del martes 1 de septiembre, el reality de música registró 8,4 puntos de rating y alcanzó su medición más baja hasta ese momento. El resultado se sumó a las anteriores jornadas de bajos niveles de audiencia y volvió a poner el foco sobre el futuro del programa dentro de la grilla de Telefe.

Popstars regresó a la pantalla de Telefe

El histórico reality Popstars regresó a Telefe en 2026 con Nicolás Vázquez al frente. El reality busca descubrir a las nuevas estrellas de la música y formar una banda pop, a través de un proceso que combina talento, desafíos artísticos y distintas etapas de preparación.

Popstars regresó a Telefe en búsqueda de una nueva girlband.

La edición cuenta con un jurado integrado por Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Charlie García, quienes tienen la tarea de evaluar a las participantes y elegir a las jóvenes que avanzarán en la competencia. Asimismo, la convocatoria oficial estuvo dirigida a mujeres de entre 18 y 25 años.

El programa retoma el estilo característico del histórico formato que marcó a la televisión argentina y que dio origen a grupos como Bandana y Mambrú. En esta nueva versión, las plataformas Telefe y Disney+ combinan la emisión del programa con contenido exclusivo y material del detrás de escena del proceso de formación de la banda.