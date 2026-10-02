¿Julieta Poggio y Luck Ra tienen un romance? Qué dijo la influencer tras los rumores en MasterChef Celebrity 2026

Los rumores sobre un posible romance entre Juli Poggio y Luck Ra surgieron durante las primeras emisiones de MasterChef Celebrity 2026. La cercanía entre ambos participantes durante las grabaciones llamó la atención y generó especulaciones, aunque la influencer decidió hablar públicamente sobre el vínculo y aclarar qué relación mantiene con el cantante.

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Juli Poggio y Luck Ra: cómo comenzaron los rumores

La química entre Juli Poggio y Luck Ra durante las grabaciones de MasterChef Celebrity despertó comentarios en redes sociales y programas de espectáculos. Ambos comparten varias jornadas de competencia en las cocinas de Telefe y su buena relación rápidamente quedó bajo la lupa.

La influencer fue consultada sobre el tema durante una entrevista en A la Barbarossa, donde explicó que la dinámica propia del reality puede generar una percepción diferente sobre la relación entre los participantes.

“Pasa que un día cocinamos juntos y obviamente después de que cocinas de lo único que hablas es del plato, de cómo podría haber quedado, de qué le podríamos haber puesto”, explicó Poggio al referirse a los momentos que comparte con el músico.

Qué dijo Juli Poggio sobre Luck Ra

Ante las versiones que señalaban un posible acercamiento sentimental, la ex participante de Gran Hermano explicó que su vínculo con Luck Ra viene de hace varios años y que no nació durante el reality de Telefe.

“Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de La Morocha juntos y siempre nos llevamos bien”, señaló la influencer al hablar de su relación previa con el cantante.

Poggio también fue directa al momento de responder si existe algún interés romántico entre ambos y descartó que la cercanía observada en el programa tenga ese significado.

“Cero onda chicos. Perdón por pincharles el globo pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora, no porque tenga pareja abierta me va a gustar cualquier chico”, afirmó durante la entrevista.

De esta manera, la influencer negó los rumores y explicó que la relación con Luck Ra se mantiene dentro de un vínculo de amistad y compañerismo.

La influencer habló sobre su vínculo con el cantante tras los rumores.

La situación sentimental de Juli Poggio

La vida amorosa de Juli Poggio también forma parte del contexto que rodeó las especulaciones. La influencer mantiene una relación con Fabrizio Maida desde hace poco más de dos años y ambos hablaron públicamente sobre los acuerdos que mantienen dentro de su pareja.

La pareja eligió una relación abierta, una decisión que Poggio mencionó al referirse a los rumores con el cantante. Sin embargo, la influencer remarcó que esa modalidad no significa que exista interés sentimental por cualquier persona de su entorno.

Por eso, según sus propias declaraciones, la cercanía con Luck Ra durante las grabaciones de MasterChef Celebrity 2026 no representa un nuevo romance.

Qué pasó con Luck Ra y La Joaqui

Por el lado de Luck Ra, su situación sentimental también generó atención en las últimas semanas. El cantante terminó su relación con La Joaqui, quien posteriormente oficializó su vínculo con Tiago PZK, amigo de su expareja.

Ese contexto volvió a colocar al artista en el centro de las conversaciones sobre su vida privada, especialmente después de su incorporación al reality de Telefe.

Sin embargo, las versiones sobre una relación con Poggio no fueron confirmadas por ninguno de los dos. Por el contrario, la influencer fue contundente al explicar que no existe un romance entre ambos y atribuyó la cercanía a la convivencia y al trabajo compartido durante las grabaciones del programa.