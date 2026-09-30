El fuerte accidente que sufrió Juli Poggio en MasterChef: "La piel...".

MasterChef Celebrity tuvo este martes su segundo programa, el cual supuso la primera ocasión en que doce de sus 24 participantes enciendan las cocinas más famosas del país. Todos aquellos que no vieron acción el lunes, pusieron manos a la obra con un desafío más que particular: descongelar incredientes para luego usarlos en un plato libre.

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En ese contexto, uno de los participantes sufrió un accidente que alertó a todos los demás competidores, aún cuando el reloj corría y los últimos segundos se escurrían: Juli Poggio, famosa por su desempeño en Gran Hermano, tuvo una quemadura de tal grado que obligó a la intervención de un médico en el estudio.

Juli Poggio, participante de MasterChef Celebrity 2026.

¿Qué pasó con Juli Poggio?

En determinado momento, mientras la blonda ponía algunos elementos a hervir para darle el toque final a su plato, gotas de agua impactaron contra su mano y le produjeron una evidente quemadura. "Me quemé", gritó en el momento, aunque de inmediato añadió: "No tengo tiempo, me importa más mi plato". Sin embargo, alarmada, señaló: "Miren, miren como se me está poniendo la piel". "Me quemo la mano pero no importa, yo tengo que terminar mi plato hasta último momento", añadió en diálogo con la producción.

Aún así, varios segundos después, se acercó a Diego Ramos completamente movilizada y con lágrimas en los ojos: "Diego, ¿no me va a pasar nada? Me duele un poquito". "¿Juli estás llorando? ¿Qué te pasó?", consultó alarmada Wanda Nara. Tras ello fue rápido a contenerla y abrazarla, al notar que Poggio estaba consternada. "Ay no, gorda. No llorés, ahora te traigo una cremita". Fue ahí cuando un médico ingresó para calmarle el dolor, mientras la propia conductora le secaba las lágrimas a la ex GH. "Nunca me voy a olvidar en mi vida de Wanda Nara secándome las lágrimas", adujo frente a la producción. "No pasa nada, un dedo es lo que menos te miran Juli", la tranquilizó con humor la presentadora del ciclo.