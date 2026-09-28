Dónde ver online MasterChef Celebrity 2026: esta es la forma

El reality gastronómico estrenará su nueva temporada el lunes 28 de septiembre a las 22.15.

El regreso de MasterChef Celebrity ya tiene fecha y horario confirmados, con una alternativa para seguir el reality de cocina fuera de la televisión tradicional. La nueva temporada contará nuevamente con Wanda Nara al frente y sumará una opción de streaming para acompañar el estreno en vivo.

{{{htmlAmp}}}

Cuándo empieza MasterChef Celebrity 2026

La nueva temporada de MasterChef Celebrity debutará el lunes 28 de septiembre. El programa volverá a la pantalla de Telefe con Wanda Nara como conductora, en una edición que reunirá a 24 figuras de distintos ámbitos.

El estreno está previsto para las 22.15 y marcará el regreso del formato gastronómico a la programación del canal. La competencia tendrá nuevamente a celebridades enfrentándose a diferentes desafíos culinarios, con el objetivo de avanzar en el certamen y demostrar sus habilidades frente a los especialistas.

Una de las principales novedades de esta edición estará relacionada con la posibilidad de seguir el programa mediante una plataforma de streaming.

Dónde ver online MasterChef Celebrity 2026

El estreno de MasterChef Celebrity 2026 podrá verse online a través de HBO Max . La plataforma transmitirá el debut en simultáneo con la emisión de Telefe , por lo que se podrá seguir el programa en vivo desde el servicio de streaming.

podrá verse online a través de . La plataforma transmitirá el debut , por lo que se podrá seguir el programa en vivo desde el servicio de streaming. De esta manera, HBO Max se suma como alternativa para quienes quieran acceder al estreno sin recurrir exclusivamente a la señal de televisión abierta . La transmisión comenzará a las 22.15, coincidiendo con el horario establecido para el debut en Telefe.

. La transmisión comenzará a las 22.15, coincidiendo con el horario establecido para el debut en Telefe. La incorporación del streaming permite ampliar las opciones para acompañar el regreso del reality, que vuelve con una nueva lista de participantes y modificaciones en su equipo.

Cómo será la nueva temporada de MasterChef Celebrity

La edición 2026 contará con 24 celebridades dispuestas a competir en distintas pruebas relacionadas con la cocina. El elenco reúne figuras de la música, el periodismo, el deporte, la televisión y el entretenimiento.

HBO Max transmitirá el estreno de MasterChef Celebrity 2026 en simultáneo con Telefe.

Los 24 participantes confirmados de MasterChef Celebrity 2026:

Alejandro Lerner

Josefina “China” Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Gregorio “Grego” Rossello

Hernán Coronel (Mala Fama)

Julieta Nair Calvo

Julieta Poggio

Karina Mazzocco

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Martín “Campi” Campilongo

Mike Amigorena

Morena Beltrán

Nazareno Casero

Elizabeth “Negra” Vernaci

Pablo Giralt

Pablo Migliore

José María “Pachu” Peña

Paula Trapani

Rocío Robles

Sebastián Presta

La diversidad de perfiles será uno de los componentes centrales de la competencia, con personalidades que deberán enfrentarse a preparaciones y desafíos gastronómicos a lo largo de la temporada.

Quién conduce MasterChef Celebrity 2026

Wanda Nara volverá a ocupar el rol de conductora de MasterChef Celebrity. Será nuevamente la encargada de acompañar a los participantes durante las diferentes instancias del certamen y de presentar cada uno de los desafíos.

El regreso del reality se produce con expectativas renovadas después de la edición anterior y con una propuesta que mantiene la combinación entre gastronomía y entretenimiento que caracteriza al formato.

Así, el lunes 28 de septiembre desde las 22.15, MasterChef Celebrity 2026 tendrá su estreno tanto por Telefe como mediante HBO Max, que ofrecerá la transmisión online en simultáneo.