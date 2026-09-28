A qué hora ver hoy MasterChef Celebrity 2026: dónde ver por TV online

MasterChef Celebrity 2026 comenzará este lunes 28 de septiembre a las 22.15 por la pantalla de Telefe

MasterChef Celebrity 2026 ya tiene todo listo para comenzar una nueva temporada en la pantalla de Telefe. El reality gastronómico reunirá a 24 figuras de distintos ámbitos que deberán demostrar sus habilidades culinarias frente a un exigente jurado. La competencia tendrá nuevas reglas y promete desafíos para cada participante.

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Cuándo empieza MasterChef Celebrity 2026 en Telefe

La nueva edición del reality gastronómico tendrá su estreno formal el lunes 28 de septiembre a las 22.15, por la pantalla de Telefe. El programa ocupará un lugar central dentro de la programación nocturna del canal y marcará el regreso del formato con una nueva selección de celebridades.

Durante las últimas semanas se fueron conociendo los nombres que formarán parte de la competencia. En total serán 24 participantes, con perfiles muy diferentes entre sí: músicos, actores, periodistas, conductores, deportistas e influencers deberán enfrentarse a distintas pruebas frente a las hornallas.

La conducción estará acompañada por un renovado trío de jurados. Damián Betular y Germán Martitegui continuarán al frente de la evaluación, mientras que Maru Botana se incorporará en reemplazo de Donato de Santis, quien decidió no continuar en el formato televisivo.

Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2026

La nueva temporada contará con una lista de 24 famosos que buscarán avanzar en la competencia y evitar la eliminación. Los participantes confirmados son:

Alejandro Lerner

Campi

Josefina “China” Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Julieta Poggio

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco

Mike Amigorena

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Morena Beltrán

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Pachu Peña

Paula Trápani

Rocío Robles

Sebastián Presta

La variedad de perfiles será uno de los atractivos de la temporada, ya que cada participante llegará con diferentes experiencias y conocimientos frente a la cocina.

Cómo es el formato de MasterChef Celebrity 2026

La competencia estará organizada en diferentes rondas de cocina. En cada instancia, los participantes deberán cumplir con los desafíos planteados y demostrar sus habilidades para conseguir avanzar en el certamen.

Al finalizar las pruebas, los mejores desempeños recibirán el delantal blanco, mientras que quienes tengan los resultados menos destacados deberán utilizar el delantal gris. Esta división será clave para el desarrollo de la competencia.

Los participantes que consigan el delantal blanco tendrán la posibilidad de competir por una medalla semanal, que otorgará un beneficio dentro del programa. El reconocimiento podrá convertirse en una herramienta importante para afrontar los desafíos posteriores.

En cambio, quienes reciban el delantal gris deberán esforzarse para mejorar sus resultados y evitar quedar fuera de la competencia. Así, cada ronda tendrá consecuencias directas sobre el futuro de las celebridades dentro del reality.

Los participantes competirán por el delantal blanco y la medalla semanal, mientras que quienes tengan los desempeños más bajos recibirán el delantal

Quiénes son los jurados de MasterChef Celebrity 2026

El jurado estará integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. Los tres tendrán la responsabilidad de evaluar las preparaciones, señalar los aspectos destacados y determinar cuáles son los platos que no alcanzan el nivel esperado.

La incorporación de Maru Botana representa uno de los principales cambios de esta temporada. La cocinera ocupará el lugar que dejó Donato de Santis, quien no continuará como jurado del programa.

Dónde ver MasterChef Celebrity 2026 por TV y online

El estreno de MasterChef Celebrity será el lunes 28 de septiembre a las 22.15 por Telefe. El programa también podrá seguirse mediante las alternativas de transmisión online disponibles para la señal, según el servicio de televisión contratado y las plataformas habilitadas.

De esta manera, el reality gastronómico iniciará una nueva temporada con 24 celebridades, tres jurados y un sistema de delantales que determinará quiénes consiguen beneficios y quiénes deberán luchar por permanecer en la competencia.