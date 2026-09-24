Escándalo en MasterChef por lo que se supo sobre una famosa participante: "Acomodada por..."

Una nueva temporada de MasterChef Celebrity comenzará este lunes, con un amplio abanico de participantes nuevos que provienen de ámbitos tan diversos como la música; el deporte o el periodismo. De esta última área hay varios exponentes, siendo una de ellas Luciana Geuna, quien dejó la conducción en TN para poder sumarse al proyecto.

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Su llegada a Telefe generó todo tipo de comentarios, sobre todo tras conocerse la molestia que generó en algunos de sus excompañeros. En ese sentido, desde SQP contaron más detalles sobre las condiciones en que se dio su arribo al canal de las tres pelotas y las cosas que sus colegas dijeron de ella.

¿Qué dijeron de Geuna en SQP?

Luciana Geuna participará de MasterChef Celebrity.

"Geuna se fue de TN a Telefe y llamó la atención, previo a un año electoral una periodista política, seria, que no necesita ese tipo de mediatez...", lanzó sobre el tema Yanina Latorre, quien continuó: "Acá empezamos a pensar: ¿No será que se quiere quedar en Telefe?". En esa misma línea, Majo Martino aportó: "Hablé con un periodista de TN y la frase fue 'no la va a extrañar nadie'. Yo no la conozco a Luciana y dicen que es un amor de persona".

"Es un amor de persona y me llama la atención lo que va a hacer, porque ella es muy laburadora", sumó la blonda. "A mí lo que me dicen es 'está muy acomodada por el gerente en El Trece, hace lo que quiere, porque ellos trabajaron juntos en PPT'", explicó Martino, quien agregó: "Dicen que 'si esto lo llega a hacer otro periodista que no sea de Los Lanata boys... Los Lanata boys están todos acomodados. 'Fue un alivio cuando se fueron yendo todos porque no saludaban a nadie y se creían superiores al resto', me contaba este periodista. Hay una interna muy feroz, eran dos mundos distintos".

"Los Lanata boys siempre hicieron lo que se les cantó, no se vinculan con la gente, se creen superiores y tienen todo el apoyo del gerente", concluyó la panelista sobre la información que le llegó. Finalmente, Yanina disparó: "Me pone una persona que trabaja en noticias de Telefe que 'una mina cocinando y en ese puterío no va con el profesionalismo de las noticias de Telefe'. A los noticieros les va muy bien cómo están, no pueden agregar a alguien por la ventana. Además tenemos en cuenta que ya chocó Telenoche cuando reemplazó a María Laura (Santillán)", concluyó Yanina.