Conmoción en Telefe: se filtró el primer eliminado de MasterChef Celebrity

Una nueva temporada de MasterChef Celebrity comenzará este lunes 28 de septiembre en la pantalla de Telefe, con un elenco de 24 nuevos participantes provenientes de diferentes ámbitos: desde el mundo de la música, como LuckRa y Hernán Coronel, hasta el del periodismo, como Morena Beltrán y Luciana Geuna, pasando también por deportistas como Pablo Migliore o humoristas como Campi. Incluso hubo modificaciones en el jurado, con la salida de Donato De Santis y la inclusión de Maru Botana, que acompañará a Germán Martitegui y Damián Betular.

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A pesar de que el ciclo aún no está al aire, las grabaciones ya se están realizando. Todos los concursantes ya pusieron manos a la obra e incluso ya hubo quienes se despidieron de forma prematura del certamen. Si bien lo ideal es siempre mantener todo lo que pase en secreto, suelen haber cuestiones que se filtran. El caso más reciente, sin embargo, fue muy contundente: se conoció quién será el primer eliminado y por declaraciones mismas del jugador en cuestión.

¿Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity?

Pachu Peña fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity.

Quien no pasará de la semana inicial es "Pachu" Peña. Esto se conoció luego de lo expresado en diálogo con un móvil de LAM, donde se le escapó que está preparándose para el repechaje, dando a entender que ya quedó afuera y poco le duró el delantal. "Nos vamos a una gira ahora... con eso estoy diciendo muchas cosas", le dijo al cronista del ciclo de América, añadiendo que irá con "José María Listorti y Sebastián Almada a hacer Tertawa en una gira por España".

Al momento de ser consultado sobre si eso está planeado para octubre, el humorista respondió entre risas: "Sí, vos sabés que sí". Finalmente, con la intención de sacarlo del apuro, se le preguntó si en el mientras tanto practicará para el certamen de cocina. Sin embargo, lejos de zafar, se hundió por completo: "Obviamente, obviamente, porque puedo clasificar, la vuelta...".