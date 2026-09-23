Cuándo empieza MasterChef Celebrity 2026: fecha y horario de estreno en Telefe

MasterChef Celebrity 2026 llegará con nuevos desafíos y sorpresas para las figuras del espectáculo, la música, el deporte y el periodismo.

La cuenta regresiva para una nueva edición de MasterChef Celebrity ya comenzó. El reality gastronómico de Telefe prepara el regreso de sus famosas cocinas con Wanda Nara al frente y una renovada lista de figuras del espectáculo, la música, el deporte y el periodismo.

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MasterChef Celebrity 2026: cuándo es el estreno en Telefe

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ya tiene fecha y horario confirmados. El programa se estrenará el lunes 28 de septiembre a las 22.15 por Telefe, con la conducción de Wanda Nara. El canal anunció oficialmente el regreso del formato luego de varias semanas de expectativa en torno a la nueva edición.

El ciclo ya comenzó sus grabaciones y volverá a ocupar un lugar central en el prime time de la señal. La propuesta mantendrá la dinámica de competencia culinaria, con celebridades de diferentes ámbitos enfrentándose a distintos desafíos frente al jurado.

La cuenta oficial del programa también anticipó el regreso con un mensaje en Instagram: “Preparen los delantales, afilen los cuchillos que se comienza la nueva temporada de Masterchef Celebrity”.

Wanda Nara volverá a conducir MasterChef Celebrity 2026, que se estrenará el lunes 28 de septiembre por Telefe.

Quiénes son los jurados de MasterChef Celebrity 2026

Una de las principales novedades de esta temporada estará en la composición del jurado. Damián Betular y Germán Martitegui continuarán ocupando sus lugares, mientras que Maru Botana se incorporará al trío de especialistas.

La cocinera ocupará el lugar que dejó Donato de Santis, quien decidió no continuar en el formato después de la edición anterior, que tuvo como ganador a Ian Lucas. De esta manera, Betular, Martitegui y Botana serán los encargados de evaluar las preparaciones, marcar los errores y definir quiénes avanzan en la competencia.

Los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2026

La nueva temporada reunirá a figuras provenientes de distintos rubros. Hay músicos, actores, periodistas, conductores, deportistas, influencers y personalidades vinculadas al entretenimiento, una combinación habitual en este tipo de reality. Los participantes confirmados son:

Alejandro Lerner

Campi

Josefina “China” Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Julieta Poggio

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco

Mike Amigorena

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Morena Beltrán

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Pachu Peña

Paula Trápani

Rocío Robles

Sebastián Presta

La variedad de perfiles será uno de los ejes de la temporada, ya que el atractivo del formato también pasa por ver cómo personalidades acostumbradas a escenarios, cámaras, canchas o estudios de televisión se adaptan a una cocina profesional. La lista completa fue difundida por Telefe y otros medios tras la confirmación de los participantes.

Qué se espera de la nueva temporada de MasterChef Celebrity

La nueva edición llegará con desafíos culinarios y mayor exigencia para las celebridades, que deberán demostrar sus habilidades frente a un jurado renovado. Telefe anticipó además “novedosos desafíos” y sorpresas para el desarrollo de la competencia.

Con Wanda Nara nuevamente como conductora y 24 participantes de perfiles diversos, el regreso de MasterChef Celebrity ya tiene todo listo para volver a encender las cocinas de Telefe. El primer programa podrá verse el lunes 28 de septiembre desde las 22.15.