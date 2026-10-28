Quién fue Aníbal Gordon, protagonista de la nueva serie de Netflix con Rodrigo de la Serna

Quién fue Aníbal Gordon, el protagonista de la serie de Netflix con Rodrigo de la Serna.

Netflix presentó el tráiler oficial y el arte principal de Gordon, la nueva serie argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna que llegará a la plataforma el 18 de noviembre. La ficción, inspirada en hechos reales, reconstruye la trayectoria de Aníbal Gordon, un hombre clave en la historia criminal argentina.

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La producción propone un acercamiento a un personaje vinculado con uno de los períodos más violentos de la historia política del país. En ese contexto, Gordon se movió en un escenario atravesado por enfrentamientos entre sectores sindicales y partidarios, mientras su recorrido criminal adquiría una dimensión política.

Quién fue Aníbal Gordon

Aníbal Gordon fue un criminal argentino cuya trayectoria estuvo ligada tanto a la delincuencia común como a la violencia paraestatal de los años 70. Según la sinopsis oficial de la serie, comenzó con robos y otros delitos, pero su actividad no quedó limitada a ese ámbito: con el tiempo, se convirtió en un agente paraestatal en medio de los conflictos políticos que atravesaban al país.

Ese recorrido es el punto de partida de Gordon, un thriller que busca retratar la transformación del protagonista sin desligarla del contexto histórico en el que actuó. La ficción toma como referencia dos libros del periodista e investigador Marcelo Larraquy: Gordon y Gordon, el aniquilador, obras que sirven de base para reconstruir la historia del personaje.

Rodrigo de la Serna y Matías Recalt en Gordon, la nueva serie de Netflix con dirección de Pablo Trapero.

Rodrigo de la Serna interpreta a Aníbal Gordon en esta producción de siete episodios. El elenco también está integrado por Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz, con la participación especial de Matías Mayer.

La dirección está a cargo de Pablo Trapero y Pablo Fendrik. La producción corre por cuenta de Adrián Suar y Diego Andrasnik, a través de Preludio Producciones. El rodaje se realizó en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y en Bariloche.

Trapero destacó que la ficción puede funcionar como una puerta de entrada para revisar el pasado y generar nuevas preguntas. “La ficción es siempre un punto de partida: una forma de compartir una historia, pero también de dejar preguntas cuando termina”, señaló el director. Sobre la propuesta de la serie, agregó: “Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo”.