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Fue elegido el hombre más sexy del mundo, tiene 55 años y protagoniza The Pitt, la exitosa serie de HBO Max

La revista PEOPLE le dio el título de "hombre más sexy del mundo" a uno de los actores más populares del momento, protagonista de la serie The Pitt.

27 de octubre, 2026 | 18.02
The Pitt

El actor estadounidense Noah Wyle, protagonista de la serie médica The Pitt -un éxito de HBO-, fue elegido "el hombre más sexy del mundo" de 2026, por la revista PEOPLE. La reacción de la estrella de televisión ante la noticia y la justificación que dio la revista por la elección.

Wyle, de 55 años, fue tapa de PEOPLE en su edición de noviembre y el título de "hombre más sexy del mundo" lo puso nuevamente en el centro de las miradas. "Pensé que era una broma; jamás imaginé que me harían ese honor", reveló el ganador del Emmy, sobre el particular nombramiento.

El salto a la fama del actor fue en la reconocida serie ER: Emergencia, en la que compartió cartelera con actores como George Clooney, Sherry Stringfield y Julianna Margulies, y luego se convirtió en uno de los protagonistas. Su interpretación del joven Dr. John Carter no solo se llevó suspiros, sino que le valió tres nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Emmy durante la emisión del exitoso drama médico.

Ahora, Noah Wyle volvió a ponerse en la piel de un médico como protagonista y productor general de la aclamada The Pitt, en el papel del Dr. Michael ‘Robby’ Robinavitch. Su rol a lo largo de las dos temporadas de la producción le valió el Globo de Oro al mejor actor en una serie de televisión dramática en 2026, y dos premios Emmy consecutivos al mejor actor en una serie dramática, en 2025 y 2026.

Un dato curioso es que esta no es la única vez que Noah Wyle es elegido "el hombre más sexy del mundo": en los años 90, él y sus colegas de ER aparecieron en la portada de la edición dedicada a  los "Hombres Más Sexys de ER ".

MÁS INFO

Los otros actores que fueron elegidos los "hombres más lindos del mundo" (2025-2010)

  • 2025: Jonathan Bailey.
  • 2024: John Krasinski.
  • 2023: Patrick Dempsey.
  • 2022: Chris Evans.
  • 2021: Paul Rudd.
  • 2020: Michael B. Jordan.
  • 2019: John Legend.
  • 2018: Idris Elba.
  • 2017: Blake Shelton.
  • 2016: Dwayne "The Rock" Johnson.
  • 2015: David Beckham.
  • 2014: Chris Hemsworth.
  • 2013: Adam Levine.
  • 2012: Channing Tatum.
  • 2011: Bradley Cooper.
  • 2010: Ryan Reynolds.

La lista se remonta al año 1985, con Mel Gibson siendo elegido como el primer "hombre más sexy del mundo", según la revista PEOPLE.

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