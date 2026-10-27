El actor estadounidense Noah Wyle, protagonista de la serie médica The Pitt -un éxito de HBO-, fue elegido "el hombre más sexy del mundo" de 2026, por la revista PEOPLE. La reacción de la estrella de televisión ante la noticia y la justificación que dio la revista por la elección.

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Wyle, de 55 años, fue tapa de PEOPLE en su edición de noviembre y el título de "hombre más sexy del mundo" lo puso nuevamente en el centro de las miradas. "Pensé que era una broma; jamás imaginé que me harían ese honor", reveló el ganador del Emmy, sobre el particular nombramiento.

El salto a la fama del actor fue en la reconocida serie ER: Emergencia, en la que compartió cartelera con actores como George Clooney, Sherry Stringfield y Julianna Margulies, y luego se convirtió en uno de los protagonistas. Su interpretación del joven Dr. John Carter no solo se llevó suspiros, sino que le valió tres nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Emmy durante la emisión del exitoso drama médico.

Ahora, Noah Wyle volvió a ponerse en la piel de un médico como protagonista y productor general de la aclamada The Pitt, en el papel del Dr. Michael ‘Robby’ Robinavitch. Su rol a lo largo de las dos temporadas de la producción le valió el Globo de Oro al mejor actor en una serie de televisión dramática en 2026, y dos premios Emmy consecutivos al mejor actor en una serie dramática, en 2025 y 2026.

Un dato curioso es que esta no es la única vez que Noah Wyle es elegido "el hombre más sexy del mundo": en los años 90, él y sus colegas de ER aparecieron en la portada de la edición dedicada a los "Hombres Más Sexys de ER ".

Los otros actores que fueron elegidos los "hombres más lindos del mundo" (2025-2010)

2025: Jonathan Bailey.

Jonathan Bailey. 2024: John Krasinski.

John Krasinski. 2023: Patrick Dempsey.

Patrick Dempsey. 2022: Chris Evans.

Chris Evans. 2021: Paul Rudd.

Paul Rudd. 2020: Michael B. Jordan.

Michael B. Jordan. 2019: John Legend.

John Legend. 2018: Idris Elba.

Idris Elba. 2017: Blake Shelton.

Blake Shelton. 2016: Dwayne "The Rock" Johnson.

Dwayne "The Rock" Johnson. 2015: David Beckham.

David Beckham. 2014: Chris Hemsworth.

Chris Hemsworth. 2013: Adam Levine.

Adam Levine. 2012: Channing Tatum.

Channing Tatum. 2011: Bradley Cooper.

Bradley Cooper. 2010: Ryan Reynolds.

La lista se remonta al año 1985, con Mel Gibson siendo elegido como el primer "hombre más sexy del mundo", según la revista PEOPLE.