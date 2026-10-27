Una adicción silenciosa y una tragedia que nadie pudo evitar: las tristes revelaciones del documental de Matthew Perry que se estrenó en Netflix

Netflix estrenó en su catálogo el esperado documental The One About Matthew Perry, una serie de tres capítulos con la dirección de la ganadora del Emmy Mary Robertson que relata la vida, la lucha contra las adicciones y la trágica muerte del actor Matthew Perry, estrella de la sitcom Friends. El lanzamiento de la producción coincide con un aniversario de su fallecimiento, una noticia que sacudió a Hollywood y a fans de todo el mundo.

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“Esta es la historia de Matthew Perry contada por su familia y amigos y por el mismo Matthew”, adelanta el inicio del primer capítulo. Acto seguido, el actor aparece en archivos de entrevistas hablando de su vida y la actuación antes de protagonizar la exitosa Friends. “Dios, haz lo que quieras conmigo, pero hazme famoso”, dirá en algún momento, dando a conocer su mayor anhelo, aquel que lo hizo conocer la gloria y la oscuridad de las adicciones.

Los tres episodios recorren la infancia de Matthew Perry, su pasión por la actuación y cómo aprendió a lidiar con la fama a corta edad, como también su batalla pública contra las adicciones, el desbalance en su carrera actoral, su rehabilitación y recaídas. La serie está narrada por la hermana de Matthew, Mia Perry Bowick -siendo la primera vez que habla ante las cámaras- y de sus mejores amigos. También se rescatan entrevistas al actor a lo largo de su vida. El último capítulo está enteramente enfocado en la tragedia que culminó con su muerte a sus 54 años.

Cuándo murió Matthew Perry y cuál fue la causa

El reconocido actor de Friends fue encontrado sin vida en su mansión de Los Ángeles el pasado 28 de octubre de 2023, producto de los efectos agudos de la ketamina. De acuerdo con el informe policial, Matthew Perry sufrió una sobredosis del estupefaciente cuando estaba en el jacuzzi, lo que le provocó una pérdida de conciencia, por lo que terminó ahogándose accidentalmente.

En abril de este año, una jueza federal estadounidense condenó a 15 años de prisión a la mujer que admitió haberle vendido al actor la ketamina que le causó la muerte en 2023. Se trató de Jasveen Sangha, de 42 años, residente en Carolina del Norte y descripta por los fiscales como una traficante de alto nivel, conocida por sus clientes como la "Reina de la ketamina".