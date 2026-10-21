Netflix anunció el estreno de Gordon, la nueva serie argentina con Rodrigo de la Serna sobre un criminal de los años 70

Netflix reveló la fecha de estreno de Gordon, la esperada nueva serie argentina con Rodrigo de la Serna que marca el regreso a la dirección de Pablo Trapero (Mundo grúa, El bonaerense, Carancho). Los detalles sobre la producción que sigue la historia del famoso criminal de los años '70 Aníbal Gordon.

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Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, la producción hecha en Argentina está basada en la novela Gordon y tendrá lugar en la violenta década del 70 en el país. La serie está producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio), y Pablo Trapero como showrunner. Netflix la estrenará el 18 de noviembre.

El thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70 y sus relaciones con las distintas bandas de esa época. La serie también cuenta con las actuaciones de Matías Recalt, Camila Peralta y la participación especial de Matías Mayer junto a un gran elenco que los acompaña.

Gordon está escrita por Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero con la colaboración en guión de Marcelo Larraquy, autor de la novela original Gordon. La serie se rodó en Buenos Aires y en Río Negro, y es una de las últimas producciones nacionales de 2026.

La película argentina con la que Netflix cerrará el 2026

En diciembre Netflix estrenará la comedia argentina Felicidades, dirigida por Álex de la Iglesia y protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani. En esta película basada en una obra teatral homónima, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer.

Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia. Rodada íntegramente en Buenos Aires, la película cuenta además con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.