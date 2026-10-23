Los 6 momentos reales de la vida de Guillermo Coppola que se ven en la segunda temporada de su serie

Disney+ estrenó la segunda temporada de Coppola, el representante, con Juan Minujín encarnando a Guillermo Coppola. En seis episodios, la serie recorre anécdotas insólitas y un representante dispuesto a todo por su cliente más famoso. Un repaso por 6 momentos basados en hechos reales que se ven en los nuevos capítulos.

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Boca vs. la barra brava

En el peor momento económico e institucional de Boca, con el plantel en huelga y la barra brava dispuesta a resolver todo a la fuerza, Coppola arma una reunión de altísimo riesgo en las oficinas del banco donde trabaja. Este es uno de los episodios más fidedignos de la historia del representante. Oscar Ruggeri contó públicamente que Coppola organizó una reunión para destrabar el conflicto y -según su relato- los barras dejaron sus armas sobre el escritorio y la pelea que se había acordado finalmente no se concretó.

El robo del balón de oro

De Arabia a un sótano napolitano: la búsqueda de un trofeo irrecuperable. Tras heredar una economía desordenada y resolver un incidente diplomático con el mismísimo Rey de Arabia, Coppola se ve obligado a negociar con un poderoso jefe de la Camorra, para recuperar el Balón de Oro robado a su representado más famoso en el histórico asalto a un banco de Nápoles. Tensión, humor negro y el costado más peligroso de representar a la figura más grande del fútbol mundial.

El casamiento del 10

El operativo más ambicioso de Coppola, entre invitados de gala y una vieja cuenta pendiente. Organizar el casamiento del astro del fútbol argentino implica coordinar vuelos internacionales, derechos de televisación y hasta un conflicto de protocolo con el propio presidente de Argentina. En medio del caos, Coppola se toma un desvío inesperado para saldar, en nombre de su representado, una deuda del pasado con el barrio de infancia de la novia.

El profesor Coppola

Un pedido diplomático secreto y un curso acelerado sobre el verdadero trabajo de un representante. Con la estrella del fútbol argentino ya en la recta final de su carrera y las deudas empezando a acumularse, Coppola recibe un pedido insólito de la embajada británica para entrenar a Micky el hijo de un lord inglés. Entre un safari por la noche porteña y una consigna: “representar es poner la cara”, aparece uno de los costados más entrañables y reveladores del protagonista.

De la fortuna a la ruina

Deudas, depresión y el orgullo de no haber tocado jamás un peso que no le perteneciera. Separado de su representado, Coppola enfrenta en soledad una montaña de deudas heredadas, pierde su departamento soñado y atraviesa la etapa más oscura de su vida. Entre audiencias judiciales, shows unipersonales y fiestas de quince, la temporada muestra al representante en su versión más humana, mientras una vieja anécdota del pasado le tiende una inesperada mano.

El último adiós

La despedida al ídolo y su amigo de toda la vida. La muerte repentina del 10 sacude a Coppola en medio de un presente ya golpeado por la pandemia. El multitudinario velorio en la Casa Rosada, con una marea de gente intentando despedirse del ídolo, se convierte en el momento más conmovedor de la temporada: el cierre simbólico de una relación de veinte años marcada por el éxito, los excesos y un cariño que sobrevivió a todas las rupturas.