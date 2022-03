Llegan a Warner Channel los nuevos episodios de la octava temporada de "The Flash"

Los nuevos episodios de la octava temporada de "The Flash", la serie que sigue la historia del popular héroe de la editorial DC conocido por su súper velocidad, podrán verse a partir de mañana a las 13 a través de la pantalla de la señal Warner Channel.

La historia retomará los acontecimientos vistos en los cinco primeros capítulos de la entrega, centrados en el "Armageddon" que se desató cuando Barry Allen -nombre real de esta versión del hombre más veloz de las historietas, encarnado por Grant Gustin- debió unir fuerzas con otros aliados de este universo para combatir al peligroso villano Despero.

Tras vencer esa potente amenaza, Allen/Flash volverá al ruedo con la aparición de nuevas fuerzas malignas, metahumanos malvados y antagonistas hasta ahora desconocidos que ponen en riesgo la paz en Central City, su ciudad de origen.

"The Flash" también cuenta en su elenco con la participación de Candice Patton ("The Guest"), Danielle Panabaker ("Justified"), Danielle Nicolet ("Family Tools"), Kayla Compton ("King's Faith") y Brandon McKnight ("Friends with Benefits"), entre más.

Desarrollada por Greg Berlanti, Andrew Kreisberg y Geoff Johns y emitida originalmente por la cadena estadounidense The CW, "The Flash" nació como una derivación de la serie "Arrow" y como parte del "Arrowverso", el universo narrativo en el que confluyen numerosos programas inspirados por héroes de la DC Comics, aunque pronto se ganó el lugar entre los fanáticos y se volvió uno de los contenidos más vistos de la señal.

Con información de Télam