Un ciudadano aprovechó la cámara para decirle a Feinmann lo que muchos piensan: "Sos"

Un ciudadano aprovechó la cámara para decirle a Feinmann lo que muchos piensan.

En el marco de una masiva marcha hacia el Congreso de la Nación en rechazo a la polémica reforma de la Ley de Glaciares, el periodista Eduardo Feinmann protagonizó un tenso cruce con un ciudadano. El conductor de televisión recibió un duro insulto por sus posturas políticas y, para sorpresa de todos, decidió celebrar el agravio con total cinismo frente a las cámaras.

La movilización ambientalista congregó a una multitud con el objetivo de proteger los recursos naturales del país. Los manifestantes coparon las avenidas principales para exigir el freno de un proyecto legislativo con grave impacto para las reservas de agua dulce.

El orgullo por el insulto

El momento de mayor fricción ocurrió cuando un asistente a la convocatoria reconoció al micrófono de A24 entre la multitud y decidió enfrentarlo. Con total firmeza, el sujeto apuntó contra la línea editorial del comunicador y le lanzó una fuerte acusación a la vista de los presentes. "Sos un facho, Eduardo", le espetó con evidente indignación. Lejos de esquivar el comentario o de buscar un tono conciliador para apaciguar las aguas, la figura mediática optó por la provocación directa.

Un ciudadano aprovechó la cámara para decirle a Feinmann lo que muchos piensan.

Con una sonrisa irónica, el periodista agradeció el agravio y dejó en claro su postura. "Abrazo, maestro. Me encanta que me lo digan", respondió a los gritos en plena vía pública. Para rematar su postura desafiante, el referente periodístico reiteró su satisfacción ante la ofensa personal. "Me encanta", cerró con orgullo.