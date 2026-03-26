Trebucq quiso defender a Milei con una burrada y lo ubicaron en vivo: "Terminemos con el cuento"

El cruce fue durante su programa en la LN+.

Un intenso cruce al aire se vivió durante el programa que conduce Esteban Trebucq en LN+, donde distintos invitados analizaron la situación económica del país y protagonizaron un fuerte debate sobre inflación, empleo y las políticas del Gobierno.

Todo comenzó cuando uno de los participantes abrió la discusión con una pregunta directa: "¿Vos pensas que el gobierno esta tomando alguna medida para frenar la caída (de la economía)?", planteando así el eje del debate. La respuesta no tardó en llegar y marcó el tono del intercambio: "¿Vos te das cuenta lo que está pasando? Defit cero", respondió otro entrevistado, defendiendo el principal objetivo económico del oficialismo.

En medio del ida y vuelta, el conductor intentó aportar un dato positivo sobre la situación macroeconómica: "Bajó la inflación", agregó Trebucq. Sin embargo, esa afirmación generó una reacción inmediata de uno los invitados. "Terminemos con el cuento de que baja la inflación. Si hace siete meses que sube", le contestaron al conductor, cuestionando la lectura optimista sobre los índices económicos.

Lejos de bajar la intensidad, el debate continuó: "Estaba 200% y ahora está bajando al 30", contestó Trebucq, intentando reforzar su argumento. Pero nuevamente recibió una réplica contundente: "Hace siete meses que volvió a subir la inflación". El conductor insistió en su postura y buscó ordenar la discusión: "Te banco todo pero discutamos lo obvio", continuo diciendo el conductor. "Estábamos al 200%", agregó,

El debate también giró hacia el empleo y las proyecciones económicas. "¿Recuperar el empleo? a esta proyección saben que Milei duplica la desocupación. Cierra así su mandato. Su logro", le dijeron, sumando un nuevo foco de tensión al intercambio. Trebucq volvió entonces a apoyarse en los datos inflacionarios para sostener su mirada: "Estábamos al 200% anual. Hoy estamos al 30-40 anual", dijo.

Finalmente, ante el clima cada vez más caldeado, el conductor intentó distender la situación y bajar el tono del enfrentamiento. "Volvé pela, volvé", le dijo Trebucq a su entrevistado con el fin de descomprimir el momento.

La humillación de Tenembaum a Trebucq

Hace unos días, Esteban Trebucq y Ernesto Tenembaum se cruzaron al aire en Cenital. Todo comenzó cuando el polémico periodista comenzó a criticar al peronismo. "El peronismo tiene la facilidad de no hacerse cargo nunca de las cuestiones". "Tampoco me pongas a mí en el lugar del peronismo", exigió Tenembaum.

Lejos de retroceder, el invitado redobló la apuesta y acudió al pasado para sostener su teoría: "Menem era peronista, Cristina fue en la lista de Menem, Néstor fue en la lista de Menem, militaron". Entre risas, Tenembaum lanzó una frase que descolocó a todos "Qué gorila que sos, boludo".