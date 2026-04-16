Marley confirmó que salió con un famoso actor: "Era jovencísimo"

El conductor sorprendió a todos con su anécdota.

Marley y Florencia Peña estuvieron como invitados en el programa de streaming de Martín Cirio y fieles a su estilo terminaron revelando situaciones inesperadas que vivieron durante sus viajes y experiencias dentro del mundo del espectáculo internacional.

Durante la conversación, Cirio insistió con preguntas sobre las historias más insólitas que habían protagonizado, momento en el que la actriz decidió exponer a su amigo con una confesión que sorprendió a todos. Recordando las múltiples fiestas de Hollywood a las que Marley asistió, Peña lanzó sin rodeos: “Se comió unas Keanu Reeves”, lo que provocó carcajadas inmediatas en el estudio.

Lejos de frenar, Florencia redobló la apuesta y agregó entre risas: “Se pone colorado el idiot… Se comió las Keanu Reeves”, mientras el streamer aprovechaba para profundizar en la historia: “¿Te la comiste? ¿Estaba rica? Si te ofrecen una Keanu Reeves, te la comés”.

Las fiestas de Marley en Hollywood

Ante la repercusión del comentario, Marley intentó contextualizar la situación. “Me pongo colorado. Fue hace mucho, yo era jovencísimo, conocí mucha gente… He viajado mucho entonces me pasaba en una época que yo llegaba a Los Ángeles y me invitaban a fiestas de Hollywood”, explicó.

"En los primeros años de mi vida, iba a una fiesta y estaba Tom Cruise. Era un pendejo de 20 años… ¿qué hago yo acá, en medio de toda esta gente? Fue muy temprano que me pasó todo a mí, entonces no caía”, relató. En esa misma línea, recordó el contraste entre su adolescencia y la fama internacional: “A los 15 años iba a una fiesta de 15 y bailaba música de Madonna y Michael Jackson, y a los 20 conocí a Madonna y Michael Jackson. ¿Qué hago acá con esta gente?”.

Consultado sobre si esos encuentros sucedían durante entrevistas laborales, Marley aclaró que muchas veces ocurrían en eventos sociales. “Ellos pensaba que yo era alemán o italiano, y cuando decía que era argentino, daba un tema para hablar. Viste que ellos piensan que venimos con una pluma en la cabeza… y empezaba a hablar y bueno, nada”, concluyó.