Jugada fuerte de América: el histórico programa que regresaría solamente para el Mundial

América tomaría una fuerte decisión.

Cuando parecía que había quedado en el recuerdo, uno de los ciclos que supo ganarse su lugar en la pantalla de América podría tener una segunda oportunidad. Pero no sería un regreso cualquiera: el canal ya evalúa una versión especial pensada exclusivamente para un evento que paraliza al país.

¿Cuál es el programa que volvería en América?

Se trata de Pasó en América, el programa que condujeron Sabrina Rojas y Augusto “Tartu” Tartúfoli, y que se despidió a fines de 2025 en medio de cambios en la programación. Ahora, a pocos meses del Mundial 2026, empezó a tomar fuerza la idea de un regreso con un formato renovado.

Pasó en América volvería para el Mundial.

La información la confirmó el propio Tartu en el streaming Juernes, donde dejó entrever que el proyecto ya está sobre la mesa. “Hay un Pasó en América Mundial pensado también, eso está”, reveló, alimentando las expectativas de los seguidores del ciclo.

La propuesta no sería una simple reedición del programa original. Según explicó, la idea es adaptar el contenido al clima mundialista, con resúmenes de lo que deja cada jornada, pero con el sello que caracterizó al ciclo. “Exactamente, pero con color también, hinchas argentinos famosos que estén dando vueltas…”, detalló.

La cobertura sería directamente desde Estados Unidos

En esa línea, también se baraja la posibilidad de que tanto Tartu como Sabrina Rojas viajen al Mundial 2026 para generar contenido desde el lugar, algo que le daría un valor agregado al formato y lo diferenciaría de otras propuestas.

Por su parte, el periodista Pablo Montagna sumó otro dato clave sobre el posible regreso. Según contó en sus redes, el programa podría ocupar un lugar estratégico en la grilla: la medianoche, justo después de Polémica en el Bar. Un horario que le permitiría capitalizar el cierre del prime time.

¿Por qué terminó Pasó en América?

Cabe recordar que la despedida de Pasó en América no estuvo marcada por conflictos, sino por una reestructuración del canal. En su última emisión, tanto Rojas como Tartu se mostraron agradecidos y dejaron en claro que no se trataba de un adiós definitivo, sino de un “hasta luego”.

“Fue un lindo camino”, dijo la conductora en aquel momento, mientras que Tartu habló de un “paréntesis”. Incluso, el equipo se fue con la ilusión de volver en algún momento.

Hoy, esa posibilidad empieza a tomar forma. Y aunque todavía no hay confirmación oficial, en América ya piensan en una jugada fuerte para el Mundial: traer de vuelta un ciclo que supo conectar con el público, pero adaptado a la pasión futbolera que se viene.