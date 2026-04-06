Hasta Majul se quedó mudo por la insólita justificación de Caputo: "Celos"

Hasta Majul se quedó mudo por la insólita justificación de Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una brutal acusación contra sus colegas y dejó mudo a Luis Majul en La Nación Más. En su afán por defender el modelo de la Casa Rosada, el funcionario libertario esbozó una teoría insólita para desestimar las alertas por el atraso cambiario y atacó la moral de los máximos expertos financieros de la Argentina.

El sorpresivo intercambio comenzó a partir de una consulta directa del presentador sobre el valor actual de la moneda estadounidense. Con nombres propios sobre la mesa, el periodista expuso el consenso casi total del sector privado frente a este problema. "¿Por qué la mayoría de los economistas dice que el dólar está atrasado? Lo dice desde Cavallo hasta Melconian", interrogó.

Lejos de ofrecer un argumento técnico para llevar tranquilidad a los mercados, el titular del Palacio de Hacienda sorprendió a todos en el estudio con un ataque frontal y desmedido. "Bueno, puede ser de vuelta por la combinación que vos decías. Alguno puede ser por ignorancia, otro puede ser por celos, otro puede ser porque le ponen plata para que trate de instigar...", disparó sin ningún tipo de filtros.

El argumento de Luis Caputo en La Nación Más

Semejante denuncia pública sobre presuntos sobornos y envidias profesionales descolocó por completo a Majul. Ante el asombro y la mudez total de su interlocutor, el integrante del Poder Ejecutivo retomó la palabra de inmediato para intentar justificar su plan de acción frente a la profunda recesión.

Hasta Majul se quedó mudo por la insólita justificación de Caputo.

"Nosotros creemos que la competitividad se gana bajando impuestos y bajando regulaciones. Y abriendo paulatinamente la economía, porque no es que hay una apertura indiscriminada ni mucho menos. Eso genera competencia para que se produzcan casos, por ejemplo, como el de Lumilagro", concluyó Luis Caputo.