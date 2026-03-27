Grave denuncia de una importante política libertaria contra Lilia Lemoine: “Con el padre de mis hijos”

La libertaria habría buscado al ex marido de otra diputada.

La diputada nacional Marcela Pagano volvió a referirse públicamente a la tensión que mantiene con su par de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, y aseguró que la persistente hostilidad que recibe no responde a diferencias políticas ni legislativas, sino a cuestiones personales y sentimentales.

En una entrevista con Cenital, la periodista y legisladora sostuvo que el origen del conflicto estaría vinculado a situaciones del pasado relacionadas con la vida privada del presidente Javier Milei. Según explicó, Lemoine la responsabilizaría por haber tenido un rol indirecto en uno de los vínculos amorosos más comentados del mandatario. “Lilia Lemoine se la agarra conmigo por una cuestión personal de ella y de mujer. Tiene cuestiones personales inconclusas, evidentemente, con Javier Milei. Creyó que fui una facilitadora para que Milei conozca a Fátima Florez”, lanzó Pagano, en referencia a la relación del Presidente con la humorista.

La diputada también reconoció la incomodidad que le genera tener que exponer este tipo de situaciones en su rol institucional. “Estoy hablando de esto y hasta me da vergüenza ajena ser diputada nacional y tener que contar esto, pero no te puedo mentir”, dijo intentando explicar un enfrentamiento que ya había quedado expuesto previamente a través de cruces y mensajes en redes sociales.

El episodio íntimo que tensó la relación

Al profundizar sobre el trasfondo del conflicto, Pagano reveló un episodio personal hasta ahora desconocido que, según su versión, habría contribuido a deteriorar definitivamente el vínculo entre ambas dirigentes. “Ella en un momento quiso cenar con el padre de mis hijos y no tuvo la fortuna de que le dé cabida”, sentenció la legisladora, sugiriendo que ese rechazo habría alimentado el malestar y las diferencias actuales.