Estado delicado: preocupación en Telefe por la salud de una figura del canal

Figura de Telefe está delicada de salud.

En Telefe empezaron a mirar de reojo una situación que genera inquietud desde hace semanas. No tiene que ver con el rating ni con la grilla, sino con algo mucho más delicado: la salud de una de sus figuras más visibles en pantalla en el último tiempo.

¿Quién es la figura de Telefe que está mal de salud?

Se trata de Floppy Tesouro, quien participa activamente en Pasapalabra y viene atravesando un cuadro complicado desde marzo. Todo comenzó con una intervención odontológica que, lejos de ser rutinaria, derivó en una fuerte reacción alérgica a la anestesia. Desde ese momento, su recuperación no fue lineal y los síntomas reaparecieron en los últimos días.

Floppy Tesouro se encuentra internada.

El episodio más reciente la obligó a tomar una decisión urgente: volver a internarse en el Sanatorio Otamendi, el mismo centro donde ya había sido atendida previamente. Según trascendió, un dolor persistente y nuevas complicaciones encendieron las alarmas tanto en su entorno como en el equipo médico que la sigue de cerca.

Lejos de esconder la situación, fue la propia Tesouro quien decidió contar lo que estaba viviendo. Desde la clínica, explicó con claridad el cuadro que atraviesa: “Quedé internada en el Sanatorio Otamendi por la alergia que me generó la medicación… acá controlada por todo el equipo médico”. Un mensaje que buscó llevar tranquilidad, aunque dejó en evidencia la gravedad del momento.

Pero más allá de lo clínico, lo que más impactó fue el costado emocional. “No veo la hora de salir de todo esto. Mucha angustia e impotencia tengo”, confesó, dejando al descubierto la carga que implica atravesar una situación así de manera prolongada.

La preocupación creció aún más en las últimas horas, cuando se difundió una imagen de la modelo internada. La foto fue compartida por su pareja, Salvador Becciu, quien acompañó la publicación con un mensaje de apoyo: “Ella le pone garra a todo corazón”. Y sumó una frase que buscó llevar calma: “Floppy va a estar todo bien”.

En el entorno de Telefe siguen de cerca la evolución. Tesouro no es una figura más dentro del canal: su presencia en Pasapalabra la convirtió en un rostro habitual para el público, lo que hace que cualquier noticia sobre su salud tenga un impacto inmediato.

Por ahora, el cuadro sigue siendo delicado, aunque bajo control médico. Mientras tanto, el foco está puesto en su recuperación y en que pueda dejar atrás este episodio cuanto antes.