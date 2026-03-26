El programa de Guido Kaczka sufrirá un cambio.

Apenas pasaron unos días desde su estreno, pero en El Trece ya decidieron meter mano en su prime time. El canal ajusta su grilla en un horario clave y uno de los cambios impacta directamente en el ciclo de Guido Kaczka, que venía consolidándose con buen rendimiento.

La modificación tiene que ver con Es mi sueño, el programa que logró posicionarse rápidamente desde su estreno el 9 de marzo como una de las apuestas fuertes de entretenimiento de la señal. Pese a sus buenos números, incluso liderando el rating dentro del canal, sufrirá un importante cambio.

¿Cuál es el cambio que hará El Trece con Es mi sueño?

Según informó Foro Medios a través de su cuenta de X, a partir del lunes 30 de marzo la programación nocturna quedará reconfigurada y Es mi sueño cambiará de horario. La nueva grilla marcará el pulso del prime time con tres pilares bien definidos.

Los cambios de horario en la grilla de El Trece.

A las 20:00 seguirá Telenoche, el histórico informativo. Luego, a las 21:00, irá Es mi sueño, que se adelanta 15 minutos respecto a su horario original. Y a las 22:30 llegará el plato fuerte de esta reestructuración.

¿Por qué El Trece cambia su grilla?

El motivo del cambio tiene nombre propio: Mario Pergolini. El conductor regresa con la segunda temporada de Otro Día Perdido, un ciclo que genera expectativas dentro del canal y que ocupará el cierre del prime time.

En ese contexto, el programa de Guido Kaczka se acomoda para dejarle lugar a la nueva apuesta, en una jugada estratégica que busca potenciar toda la franja nocturna. No se trata de una penalización, sino de un movimiento pensado para ordenar la competencia interna.

El Trece prepara su grilla para la vuelta de Pergolini.

De hecho, en El Trece valoran el rendimiento de Es mi sueño, que logró instalarse en poco tiempo y captar la atención del público. El adelanto horario apunta a fortalecer su arranque y servir como antesala del regreso de Pergolini.

Así, con apenas dos semanas al aire, el ciclo de Guido ya entra en la dinámica de cambios que suele marcar el pulso de la televisión. Una decisión que confirma que, en la pelea por el rating, ningún lugar está asegurado y todo puede modificarse en cuestión de días.

