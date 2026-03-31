Una panelista confesó todo lo que le haría a Francella.

Guillermo Aquino está transitando sus primeras semanas en la conducción de Y Qué?, el nuevo programa que tiene la pantalla de Vorterix. El mismo se emite de lunes a viernes, de 10 a 13, con la intención de entretener a su audiencia del particular modo en que el humorista lo sabe hacer.

En su más reciente emisión, tuvo lugar un intercambio de palabras que circuló rápidamente en las redes sociales, ya que una de las panelistas admitió a viva voz que le gustaba Guillermo Francella y hasta no tuvo reparo alguno en decir lo que le haría al famoso actor.

El picante comentario de una panelista a Guillermo Francella.

El picante comentario sobre Guillermo Francella

En determinado momento, "Anacleta Chicle" afirmó que Francella le parece "super hot", algo que tomó por sorpresa a sus demás compañeros. "¿Francella super hot?", quiso reconfirmar Aquino, mirando fijamente a su colega. "Me recontra culeo a Francella", aseveró sin demasiado misterio y desatando al risa de los demás.

Tras ello, pusieron un video donde Momi Giardina realizó un comentario con marcado doble sentido dirigido a Francella. "La entiendo a Momi, fue un furcio eso", expuso la panelista, que prosiguió: "Cuando era Pepe Argentina no me gustaba tanto porque lo veía como un papá y yo era chica, y no me calentaba en ese momento. Pero ahora me parece super hot". En esa misma línea, recordó sobre la aclamada serie: "Cuando medio se tiran onda con Maria Elena, uf...".