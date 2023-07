Guille Aquino: "El humorista no define votos, con 4 sketches no te volteo un presidente"

El humorista Guille Aquino y una charla en la que habló de todo: su nueva vocación como conductor y un análisis ácido de la política en la antesala de las Elecciones 2023.

Guille Aquino es comediante, artista, y hoy en día también es conductor. Si hay que describirlo rápidamente, es uno de los referentes del humor político en la República Argentina. Y también es un tipo abierto al diálogo sobre muchisimos otros temas, diversos, divertidos, atrapantes. Tanto como lo son los análisis previos a las Elecciones 2023.

"Hay como otro panorama y es un panorama bastante nuevo. Creo que nadie va votar lo que quiere votar. Y como que todo el mundo está como medio 'ok, este es el panorama'. En un punto puede ser como una especie de madurez", analiza Guille Aquino, quien actualmente está al frente de Escucho Ofertas en Blender y disfruta su nueva vocación frente a un micrófono en vivo.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

-¿Cómo te encuentra tu nuevo rol como conductor?

-No te voy a mentir, al principio dije 'me tengo a levantar temprano y esto va a ser una paja y va a ser horrible'. Pero bueno, es el costo que hay que pagar y la estoy pasando súper bien. Me ordenó la vida completamente, ahora me gusta levantarme temprano. Tener una obligación es clave. Venía de estar encerrado haciendo El Presidente (NdeR: se puede ver el video en YouTube) y ahora llego, saludo a 10 personas todos los días y me gusta. También tengo la oportunidad de fallar, tengo tres horas para hablar y quizá no ser gracioso cada cinco segundos.

-Quizá tirás algo gracioso en vivo y no te das cuenta.

-Sí, pero soy muy autoexigente. Esto es muy nuevo, ¿y viste como esa frase de "no lo estás haciendo mal, sino que nadie sabe lo que estás haciendo"? Estoy medio con esa filosofía.

-¿Y con el humor político cómo hacés para encontrarle la vuelta? Digo, siempre van mutando los escenarios.

-Está todo muy exagerado, todo muy pasado de rosca, todo muy en hipérbole. Este país siempre te sorprende. Tenés que tratar de ser más gracioso que el pais, y tal vez es una pelea que está perdida. Hay que acompañar, y tener en claro que un humorista no define votos.

-¿Cómo es eso?

Claro, la gente para mí está como muy cerrada en la cabeza y como que no está muy abierta al diálogo o al debate, o que le planteen ideas nuevas. De hecho, lo que más le divierte es ver algo como exactamente lo que quieren, como esa fake news de "¿Pero cómo va ser mentira? Si es exactamente lo que yo pienso". Creo que la gente ya está convencida. Me parece que se puede convencer, pero no es el trabajo un humorista en bajo ningún concepto de la política.

No es que con cuatro sketches te volteo un presidente. No existe de ninguna manera. Obviamente en lo chiquito podes cambiar una, dos, 10, 100.000 opiniones y es increíble, pero muy chiquito. Me parece que ese es el trabajo de de la política y de la militancia.

Qué hace actualmente Guille Aquino: radio en Blender, El Presidente y más

Guille Aquino conduce Escucho ofertas de lunes a viernes de 10 a 13 por el stream de Blender, acompañado por Galia Moldavsky y Agustina Aguilar.

Junto al mismo equipo que hizo El Presidente, Guille sigue realizando sketches humorísticos, que se publican en Instagram en colaboración con @estoesblender y su cuenta personal, @droganacional.