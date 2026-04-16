El Pelado Trebucq le soltó la mano a Adorni y afirmó por qué le "hace daño" al Gobierno de Milei: "Es"

El periodista apuntó contra Manuel Adorni.

El periodista Esteban Trebucq estuvo de invitado en Blender y apuntó directamente contra el vocero presidencial Manuel Adorni y cuestionó su impacto dentro del Gobierno.

En medio del debate sobre la estrategia comunicacional oficial, Trebucq comenzó con una reflexión sobre el fenómeno político que llevó a Javier Milei al poder. "A Milei, en la campaña le decía todo lo contrario a lo que hizo. Y sin embargo ganó y por mucho", sostuvo, marcando el contraste entre el discurso electoral y la gestión.

A partir de esa idea, el periodista avanzó con un diagnóstico más directo sobre la situación actual del Ejecutivo y el rol del vocero. "Por lo tanto, ahora todos le dicen que tiene que sacar a Adorni. Adorni hoy es un problema del gobierno. Le hace daño al gobierno", continuó diciendo, dejando en claro su postura crítica.

Según Trebucq, el eje central del conflicto pasa por una cuestión de credibilidad pública. "Porque mintió. Ese es el tema. Dijo una cosa que no es. Y esto tiene mucho en lo simbólico", afirmó, al referirse a la polémica generada tras una conferencia de prensa que quedó bajo cuestionamiento.

Los viajes de Adorni que indignó a todos

En ese contexto, Trebuq, ejemplificó su planteo con una situación puntual vinculada a los viajes oficiales. "Si vos en un momento decis 'al avión no tiene que subir familiares' y das una conferencia y la verdad que lo aplaudimos", señaló, para luego remarcar : "A mi no me gusta que suban los familires y después sube tu esposa, mentiste".

El periodista insistió en que el impacto trasciende lo administrativo. "Desde lo simbólico es muy fuerte y después si le sumas que hay causas penales, que tenemos que ver como terminan", agregó, aludiendo a las investigaciones que rodean el tema. Por otro lado, Trebucq aclaró que mantiene una relación personal con el funcionario. "Tengo un aprecio particular porque lo conozco mucho a Adorni", expresó, aunque inmediatamente volvió a cuestionar la estrategia comunicacional del vocero: "Se comienza a enterrar con la conferencia esa" y reconoció incluso su desconcierto frente a lo ocurrido: "hasta el día de hoy no se por qué la dio".