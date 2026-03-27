El Nueve toma una polémica decisión.

Después de semanas de versiones cruzadas y negociaciones silenciosas, en El Nueve tomaron una determinación que impacta de lleno en una de sus figuras más conocidas. La señal decidió cerrar un capítulo y apostar por la continuidad de otro nombre en un horario clave.

¿Quién es la figura que no continuará en El Nueve?

La protagonista de esta historia es Laurita Fernández, quien, pese a haber sido una de las caras fuertes de Bienvenidos a ganar, hoy aparece prácticamente afuera del canal. Su regreso, que parecía encaminado tras sus vacaciones, se fue diluyendo con el correr de los días.

El contexto no es menor. La conductora había manifestado tiempo atrás su intención de cambiar de aire y repensar su futuro profesional. Ese planteo abrió una etapa de incertidumbre que terminó afectando su vínculo con el canal y la productora.

¿Quién reemplazará a Laurita Fernández?

En paralelo, desde El Nueve encontraron una alternativa que terminó inclinando la balanza. Hernán Drago, quien quedó al frente del ciclo durante la ausencia de Laurita, logró buenos resultados y convenció a las autoridades. Según contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, ya le confirmaron su continuidad durante todo el año.

“A Hernán Drago le confirmaron que seguirá todo el año conduciendo el ciclo porque están muy contentos con el rating”, reveló el periodista, dejando en claro que el canal no tiene intención de modificar lo que hoy le funciona.

Hernán Drago se quedará con el programa de Laurita Fernández.

Pero detrás de la salida de Laurita también hay otros factores. Según trascendió, la conductora habría pedido una serie de cambios profundos para regresar al programa: renovación del jurado, modificaciones en el equipo, ajustes en el formato, nueva escenografía e incluso una mejora salarial.

Esas condiciones, sumadas al desgaste previo en la relación, habrían terminado de sellar la decisión. En El Nueve optaron por mantener la estructura actual y evitar una reconfiguración total del ciclo.

Mientras tanto, Laurita enfoca su energía en el teatro. Tras una exitosa temporada en Mar del Plata, regresa a la calle Corrientes con La cena de los tontos, junto a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez. La obra, que fue un fenómeno con más de 200.000 espectadores y varios premios Estrella de Mar, tendrá funciones en el Teatro Astral.

Así, la conductora atraviesa un momento de transición: con el escenario teatral como refugio y la televisión en pausa. Y en El Nueve, con una decisión ya tomada, la historia parece haber llegado a su final.