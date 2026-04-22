El fallido móvil de LN+ en Aeroparque por el paro de ATE: "Presidente de..."

El fallido móvil de LN+ cubriendo el paro de ATE.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó un paro nacional y una movilización hasta el Aeroparque Jorge Newbery este martes 21 de abril. La medida de fuerza es en rechazo al "ajuste" que se está efectuando el sector público y busca la reapertura de paritarias, así como una recomposición salarial de emergencia.

Este evento tuvo su respectiva cobertura por parte de los diferentes medios de comunicación, cada uno con su impronta distintiva. En LN+, por ejemplo, decidieron hacer un móvil en Aeroparque, buscando voces de pasajeros que se hayan visto afectados por cancelaciones o reprogramaciones. Sin embargo, nada salió como lo esperaban.

Este martes 21 de abril hubo un paro nacional de ATE.

El móvil de LN+ que salió mal

Para comenzar con el móvil, la periodista frente a cámara se acercó a una señora y le preguntó si había visto o escuchado algo sobre el paro. "No, no escuché nada, pero tendría que haber paro en todo el país con el presidente de mierda que tenemos", expuso la mujer ante el micrófono, indignada.

"Continuamos buscando. ¿Qué tal? ¿Vieron el paro de afuera? ¿Escucharon algo?", le consultó a otro hombre, quien afirmó haber visto y que le parecía "buenísimo". "¿Te parece que está bien?", quiso saber la trabajadora de prensa. "Obvio que sí, que la gente se exprese está bien".

Previo a que pudiera hablar con una tercera transeúnte, María Laura Santillán deslizó que percibía un "cambio de humor" en la gente, alegando que hace tiempo no escuchaba en un móvil que a la gente le pareciera buena una medida de fuerza. "¿Qué te parece el paro de los controladores aéreos?", inquiso la movilera a otra persona. "Si ellos ven que los beneficia, que lo hagan. Si es para beneficio del personal, me parece excelente. Nosotros como pasajeros nos adaptamos", sostuvo.