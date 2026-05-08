Telefe le soltó la mano a uno de sus conductores más exitosos: "El final"

Telefe pone contra las cuerdas a un conductor.

La crisis de rating que atraviesa Telefe ya empezó a tener consecuencias visibles dentro de la pantalla y uno de los principales apuntados parece ser nada menos que uno de sus conductores que ya se ha vuelto histórico para el canal.

¿Quién es el conductor apuntado por Telefe?

Se trata de Santiago del Moro. Después de varios años dominando cómodamente la televisión argentina, Gran Hermano empezó a mostrar señales de desgaste y en el canal ya habrían tomado decisiones fuertes para reordenar la programación de cara a la segunda mitad del año.

Santiago del Moro está contra las cuerdas en Telefe.

La información fue revelada por Marina Calabró durante su participación en Lape Club Social, donde analizó un detalle que para muchos pasó desapercibido, pero que dentro de la televisión tiene muchísimo peso: la ubicación de los programas en las promociones institucionales del canal.

“Lo importante en una promo es el comienzo y el final”, explicó Marina antes de revelar que Gran Hermano apareció relegado al tercer lugar dentro de la promoción de mayo de Telefe.

La periodista remarcó que el cambio no es menor porque durante los últimos años el reality ocupaba siempre el centro absoluto de la estrategia promocional del canal. “Gran Hermano está tercero y sin el cierre”, señaló, dejando entrever que el ciclo ya no tendría el lugar privilegiado de otras temporadas.

La dura medida de Telefe con Santiago del Moro

La situación no solo impactaría sobre el programa, sino también sobre Del Moro, una de las máximas figuras de la señal. Según deslizaron en el programa, el conductor estaría siendo desplazado lentamente del centro de la escena mientras Telefe empieza a pensar nuevas apuestas para el futuro.

El desgaste del reality parece ser evidente incluso en redes sociales, donde esta edición ya no genera el mismo fenómeno que provocaron las temporadas de 2022 y 2023. Tampoco los números de rating acompañan como antes y en el canal empiezan a mirar con preocupación la caída del interés del público.

En medio del análisis, Sergio Lapegüe intentó ponerle humor a la situación y lanzó: “Le digo a Santi que se quede tranquilo”. Pero Marina respondió con ironía y dejó otra frase picante: “Sí, quedate tranquilo, Santi…”.

Detrás de las bromas, lo que muchos interpretaron es que Telefe ya comenzó a preparar un recambio fuerte en su pantalla y que incluso sus figuras más importantes dejaron de ser intocables.

Por ahora no hay anuncios oficiales sobre el futuro de Gran Hermano ni sobre el rol de Del Moro dentro de la señal. Pero en el mundo de la televisión, cuando una figura empieza a perder espacio en las promos, muchos aseguran que el mensaje ya está dado.