Claribel Medina: "Hoy es complejo el límite del humor, por dónde podés caminar y por dónde no"

La actriz y conductora Claribel Medina estrena la comedia “Tres vidas para Oswald”, obra que para ella busca develar “cuántas vidas son necesarias para encontrar el verdadero amor” y con la que comenzará mañana una gira bonaerense y llegará el jueves 11 al porteño teatro Premier.

“Esta es una comedia extremista parada en el absurdo, en la que se cuentan tres historias de amor que fracasaron, que no pudieron ser y, a la vez, aborda cómo son las relaciones humanas hoy entre la gente que se elige”, explicó Medina en diálogo con Télam.

La intérprete de títulos como “Naranja y media”, “Como vos y yo”, “Los Roldán”, “Por amor a vos” y “Consentidos” contó que la obra trata sobre un hombre (Maxi Ghione) que está en busca del amor y no termina de encontrarlo, narrada a partir de un derrotero amoroso con tres mujeres que fueron importantes en su vida, donde ni él ni ellas pueden descubrir cómo sacar adelante esas relaciones.

“No es una obra pretenciosa, cuenta con un tipo de humor simple, que se establece sobre un permiso para jugar y contar lo cotidiano”, agregó la actriz que también conduce “El show del problema”, de lunes a viernes a las 14 por la pantalla de El Nueve y que además este mes pondrá su voz en un filme animado sobre Piluso -recordado personaje de Alberto Olmedo- y Coquito.

La comedia, escrita y dirigida por Christian Ortiz y que cuenta con música original de Mauro García Barbe, se presentará todos los jueves a las 20.30 en el teatro Premier, en avenida Corrientes 1565, y saldrá de gira todos los fines de semana por distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires durante dos meses, arrancando mañana en el Cine Teatro Colón, de esa ciudad bonaerense.

Télam: ¿Qué te sedujo de esta propuesta?

Claribel Medina: El tipo de humor que propone, ingenuo y cotidiano, y que no estaría presente ahora. En este momento hay un vacío del teatro del absurdo, que hace rato está corrido de las obras contemporáneas y con el autor y con Maxi Ghione encontramos una punta muy interesante para jugar y para romper con la cuarta pared. Trabajar sobre un límite donde la verdad la podés quebrar en cualquier momento.

T: ¿El humor está bajo la lupa hoy?

CM: Creo que sí, que está bajo la lupa y para un autor está complicado, y en algún punto para quien interpreta también, porque terminás preguntándote por dónde vas. Pero cuando decidís entrar en el ridículo, cuando te permitís reírte de vos mismo, de tus defectos, es ahí donde me parece que hay más libertad. No se pretende dar un mensaje social, que ahí tenés que tener más cuidado. Hoy, la verdad, es complejo el límite del humor, por dónde podés caminar y por dónde no.

T: ¿Qué destacás de esta obra?

CM: La incapacidad de comprendernos entre los hombres y las mujeres muchísimas veces. Las relaciones caminan por un lado y el hombre y la mujer la miran cada uno de manera distinta, y hay un límite de la paciencia que ciertas generaciones estuvieron dispuestas a soportar y otras no. Claramente esta obra está basada en situaciones que ya no se soportan y donde no hay tanta tolerancia, pero todo atravesado por el humor.

Por otro lado, la música tiene que ver mucho en el cómo se cuenta, cómo interviene para cambiar de una situación a otra y para darle dramatismo, es una protagonista más.

T: ¿Cómo vivís la experiencia de interpretar a tres mujeres distintas?

CM: Es muy jugado. Caracterizar de manera inmediata, en tan poco tiempo pasar a ser una mujer totalmente distinta es muy arriesgado, pero te acompaña algo maravilloso del teatro, que es la imaginación del público en esa transformación que proponés y que toma como verdad cada uno de esos cambios, y es por esto que el teatro no se terminará nunca, porque cobra vida con la presencia del espectador.

T: Estás al frente de un talk show en la TV. Como actriz, ¿cuál es tu mirada sobre la falta de ficción en la televisión abierta?

CM: Extraño la ficción. A mí me gustan esas tiras donde hay drama y comedia, ese es el baile que me interesa porque creo que la vida es tragicómica. Pero aparecieron las plataformas que tienen una mirada muy amplia mundialmente, lo cual le permite al productor jugar económicamente mejor que con una tira televisiva, entonces creo que ha jugado en contra el costo de lo que es llevar adelante una producción. Yo tengo la ilusión, la esperanza y algo en mí que dice que muy pronto van a volver, porque el mismo público puede cansarse. Hoy se puede ver con las novelas turcas que el drama sigue funcionando. Acá el espectador ama a sus actores, gusta de su humor y de su drama. Es todo un problema de costos.

T: En ese sentido, hay una vuelta de los realities posicionados en el prime time

CM: Creo que son ciclos que tiene la televisión y que ya los tuvo antes. Tiene que ver con lo que una productora quiere ofrecer de manera inmediata, porque una tira lleva muchísima más preproducción que estos formatos, muchos meses de trabajo previo. Los ciclos televisivos caminan sobre este lugar, tenés un horario vacío, ya sea porque se terminó un programa o no daba el rating, y hay que llenarlo con algo y estas propuestas son más rápidas de hacer. Pero si hoy la ficción no le rinde económicamente al productor, sigue quedándose atrás.

El cine, por ejemplo, le encontró la vuelta con la coproducción con otros países, la televisión aún no lo logró.

T: Estás con la conducción de un ciclo televisivo y este mes arrancás con cine y teatro, ¿vas a apostar a otros proyectos este año?

CM: Uno de los planes es volver a la música y otro proyecto que descubrí y encontré el espacio para hacerlo durante la pandemia es escribir, siempre me gustó, pero lo hacía para mí, tanto poemas como cuentos, pero nunca los había llevado al escenario y en ese tiempo escribí un espectáculo de stand up que se lo vendí a Teatrix y me dio la pauta de que en algún momento quiero incursionar en ese camino, tanto en teatro como en cine.

T: ¿En qué momento de tu carrera te encontrás?

CM: Estoy en una etapa de calma creativa. Me gusta este momento de mi vida, me gusta esta edad, ya mis hijas están encaminadas y ese espacio libre me da un permiso para hacer exactamente lo que quiero y lo que me da placer, como pensar y diagramar un proyecto que me guste o irme tranquila de gira.

